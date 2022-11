CoD Warzone 2: Die beste Waffe mit Setup kurz nach Release

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

In Warzone 2 ist das anders – die TAQ-56 gilt für viele Spieler und Experten als bestes Sturmgewehr, für manche sogar als beste Waffe kurz nach dem Release. MeinMMO zeigt euch ein starkes Setup und gibt einen kurzen Einblick in die Werte der Waffe.

CoD-Veteranen dürfte die Waffe bekannt vorkommen. Sie entspricht der „SCAR-L“ , die schon früher in Call of Duty viele Fans hatte. In Warzone 1 war die SCAR jedoch immer zu schlecht – die angebotenen Magazine waren einfach zu klein.

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich dabei um das Sturmgewehr TAQ-56. Es ist das zweite Sturmgewehr, das ihr über euer Account-Level freispielt und landet ab Rang 19 in eurem Arsenal.

In Call of Duty: Warzone 2 gehört die Waffenwahl zu den wichtigsten Entscheidungen. MeinMMO hat sich umgeschaut und stellt euch ein Sturmgewehr vor, das kurz nach Release für viele Spieler als die beste Waffe gilt.

