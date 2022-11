Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Damit ihr wisst, welche Waffen in CoD MW2 zur Verfügung stehen, listen wir sie euch darauffolgend in unserer Waffenliste auf und nennen dabei sogar ihre Bezeichnung aus älteren Shooter-Titeln.

Wie viele Waffen gibt es in Modern Warfare 2? In MW2 gibt es insgesamt 51 Waffen in der Waffenschmiede , die angepasst werden können. Einige davon müssen verdient werden, andere jedoch sind schon von Anfang an freigeschaltet.

Call of Duty: Modern Warfare 2 bietet eine riesige Waffensammlung, mit denen sich Soldaten auf dem Schlachtfeld ausrüsten können. Wir fassen euch deswegen alle Knarren in einer Waffenliste zusammen und nennen euch ihre Namen aus älteren Shooter-Titeln .

