CoD MW2: Season 1 bringt die beliebtesten Maps des Vorgängers – Roadmap ist online

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Das war alles, was es über den neuen Content von Modern Warfare 2 in Season 1 bisher zu wissen gibt.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Wann startet Season 1? Am 16. November um 19 Uhr geht’s los. Der Preload startet für Besitzer von CoD MW2 bereits am 14. November um 19 Uhr.

MeinMMO zeigt euch die Content-Details in der Übersicht. Wir trennen dabei zwischen den Neuerungen, die direkt zum Start der Season ins Spiel kommen und Inhalten für die Mid-Season, die erst am 14. Dezember startet. In unserem Season-Hub gibts auch die Infos zum Download.

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat seine Roadmap für Season 1 veröffentlicht. Mit dabei sind die Highlight-Maps von CoD MW 2019 – Shoot House (Release) und Shipment (Mid-Season). Welche Inhalte sonst in Season 1 stecken, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to