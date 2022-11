CoD MW2: Keine Statistiken – So könnt ihr trotzdem eure KD sehen und auf eure Baracke zugreifen 

In Call of Duty Modern Warfare 2 existieren keine Statistiken und Baracken, wie sie in vorigen CoD-Teilen vorhanden waren. Spieler müssen sich durch Menüs herumwühlen, um fündig zu werden. Wir zeigen euch deshalb, wie ihr leicht eure Visitenkarte ändern und eure KD einsehen könnt.

Eure KD einzusehen ist nicht leicht: In Warzone konnten Spieler ohne komplizierte Umwege auf ihre Statistiken im Spiel zugreifen. Das hat sich mit Modern Warfare 2 leider erledigt.

Ein Statistik-Menüpunkt existiert so in dieser Form nicht für MW2. Ihr habt nur eine Möglichkeit an eure Abschuss- und Todes-Quote zu gelangen und das ist nach dem Abschluss eines Matches.

A/T-Quote ist rot für euch markiert

Nach einem Match erscheint kurz der Horizont eurer Map und das dazugehörige Fenster der Statistiken. Nun könnt ihr unter A/T-Quote eure KD erkennen. Dieses Fenster umfasst aber nicht nur eure Werte, sondern auch die eurer Mit- und Gegenspieler. Eine erweiterte Ansicht eurer Statistiken im Menü existiert bislang noch nicht.

Zumindest haben es die Baracken leichter, denn dieser Menüpunkt existiert, nur nicht so direkt wie in Warzone.

Baracken gibt es, nur nicht so wie in Warzone

Was sind Baracken? Baracken sind in Call of Duty ein Menüpunkt, in dem ihr euer Profil im Spiel kosmetisch anpassen könnt. Dazu gehört eure Vitrine, Visitenkarten, Embleme und eurer Clantag.

In CoD MW2 gibt es keinen direkten Baracken-Menüpunkt, jedoch zeigen wir euch einen Weg, wie ihr dennoch eurer Profil anpassen könnt.

Wie kann ich auf die Baracken zugreifen? Um auf euer Profil zugreifen zu können, müsst ihr erstmal das Menü öffnen. Wenn ihr dieses geöffnet habt, müsst ihr dann den Reiter so weit bewegen, bis ihr eurer Dienstgradsymbol ausgewählt habt. Jetzt habt ihr alle Menüpunkte offen, um eurer Profil anzupassen.

Hier nochmal eine bildliche Darstellung, wie ihr auf eure Baracke zugreifen könnt:

Zuerst müsst ihr das Menü auf der oberen rechten Seite eures Bildschirms öffnen Nun bewegt ihr euren Reiter vier Kategorien nach rechts, wo euer Dienstgradsymbol Platz finden Nun habt ihr die „Baracke“ geöffnet und könnt so eure Visitenkarte, Emblem und weitere Dinge austauschen Eine visuelle Darstellung, wie ihr auf eure Baracke zugreifen könnt.

Bislang existieren nicht so viele kosmetische Items, jedoch könnt ihr eure Vitrine anpassen, um euren Freunden zu zeigen, was ihr bislang erreicht habt. Freunde und andere Spieler können euer Profil dann inspizieren und so sehen, welchen Operator ihr spielt und was für eine Waffe ihr gerne führt.

Das waren alle wichtigen Informationen zu den momentanen Möglichkeiten der Statistiken. Wie findet ihr es, das Infinity Ward diese Menüpunkte entfernt oder verkompliziert hat? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

