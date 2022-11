Call of Duty: Modern Warfare 2 ist aktuell in seiner Pre-Season. Der Battle Pass läuft noch nicht und viel Content kommt erst mit dem Start der Season 1 – etwa der Hardcore-Modus. Was ihr zur ersten Season erwarten könnt und wann das alles losgeht, findet ihr hier auf MeinMMO.

Mit Season 1 von Modern Warfare 2 kommt der bisher größte CoD-DLC aller Zeiten. Am 16. November gibt es neuen Content für den Multiplayer, die Koop-Modi von CoD MW2 und der größte Brocken: das kostenlose Battle Royale Warzone 2.0 mit seinem Bonus-Modus DMZ.

Wir listen euch alle Infos zur neuen Season und bringen den Artikel regelmäßig auf den neusten Stand. Mit einem Klick kommt ihr zu dem Abschnitt, der euch am meisten interessiert:

Beachtet bitte: Die Roadmap der Season 1 ist noch nicht online, doch im Rahmen des Releases haben die Entwickler schon einiges an Infos verraten. Sobald es mehr Details gibt, erweitern wir den Artikel entsprechend.

CoD MW2: Season 1 – Start und Download

Wann startet Season 1 von CoD MW2? Der Start liegt auf dem 16. November – das gilt jedoch sehr wahrscheinlich für die US-Version. Bei uns dürfte der Start am 17. November sein, erfahrungsgemäß gegen 6 Uhr morgens.

Wie groß ist der Download? Dazu lässt sich bisher noch keine Aussage treffen. Wollt ihr nur den neuen Content für den Multiplayer laden, rechnet mit maximal 10 GB. Kommen jedoch noch größere Änderungen dazu, kann das auch noch ordentlich nach oben gehen.

Gibt es einen Preload? Wir rechnen damit, dass es einen Preload geben wird. Derzeit lässt sich das aber nicht sicher sagen.

Was steckt in der Season 1? Dazu findet ihr im Laufe des Artikels viele Details. Hier eine kleine Übersicht:

Battle Pass

Hardcore-Modus (Tier 1)

Warzone 2.0 mit DMZ-Modus

Neue Missionen Spec-Ops

Es gibt auch bereits Infos zur Mid-Season. Die startet am 14. Dezember und soll PvE-Raids für 3 Spieler mitbringen.

CoD MW2: Season 1 – Season-Content zum Release

Welche Inhalte kommen in Season 1? Eine Übersicht mit den konkreten Inhalten für den 16. November gibt es noch nicht. Aber wir wissen schon von folgenden Neuerungen:

Hardcore-Modus kommt, heißt jetzt „Tier 1“

Eine beliebte Multiplayer-Karte

Neue Mission für Spec-Ops

2 Waffen zum Season-Start

Battle Pass

Warzone 2.0

Waffen-Balancing

Fehler-Behebungen

Sicher sind also bisher 1 neue Map für 6vs6 und eine neue Mission für den Koop-Modus Spec-Ops. Zu Warzone 2.0 und dem Battle Pass findet ihr weiter unter mehr Infos. Zudem sind bereits Inhalte für die Mid-Season 1 angekündigt, die wir euch ebenfalls weiter unten aufzählen.

Welche Waffen könnten kommen? Dataminer sind sich hier schon sehr sicher, welche Waffen in Season 1 anstehen. Es gibt allerdings keine Garantien. Folgende Waffen stehen für die komplette Season 1 auf dem Leak-Zettel:

Sturmgewehr: Chimera – Design entspricht der echten Waffe „Honey Badger“

Maschinenpistole: BAS-P – Design entspricht der echten Waffe „Sig Sauer MPX“

Sturmgewehr: M13B – War etwa in Battlefield 2042 als M5A3 im Spiel

Sniper-Gewehr: Victus XMR – Einigen dürfte die Bezeichnung „AWP“ etwas sagen

Derzeit gilt es als ziemlich sicher, dass zwei der Waffen im Battle Pass landen.

Wollt ihr euch noch ansehen, welche Map bisher im Spiel sind und welche durch Leaks verraten wurden, dann schaut mal hier vorbei:

CoD MW2: Alle Maps für den Multiplayer in der Übersicht

CoD MW2: Season 1 – Warzone 2.0

Wann startet Warzone 2.0? Bisher ist der 16. November für den Warzone-Release angesetzt, was in unserer Zeitzone wohl dem 17. November entspricht.

Wird Warzone 2.0 kostenlos? Ja, Warzone 2.0 wird wieder ein kostenloses Battle Royale, das ihr über Modern Warfare 2 startet. Ihr brauch MW2 dafür nicht kaufen.

Was kann man erwarten? Warzone 1 war eigentlich nur für ein Jahr geplant, was zu einigen Problemen im kostenlosen Battle Royale geführt hat. Mit Warzone 2.0 möchten die Entwickler es besser hinbekommen und ändern gleichzeitig so einiges, was die alte Warzone ausgemacht hat.

So ganz sicher ist das aber alles noch nicht. Auf dem Event „CoD: Next“ durften viele Streamer bereits spielen und es gab viel Gameplay und Infos zu Warzone 2.0. Die Entwickler haben aber auch betont, dass sie das Feedback der Spieler nach der Vorstellung einbeziehen wollen.

Es war etwa geplant, dass es keine Loadout-Drops mehr gibt, mit denen ihr euch eure Ausrüstung während eines Matches besorgen könnt. Mittlerweile gibt es Berichte, dass die Loadouts doch im Spiel sein werden – das ist aber nicht sicher.

Welche Änderungen aktuell anstehen, könnt ihr in unserem großen Special zu Warzone 2.0 nachlesen. Die neue Map steht schon, die binden wir euch hier ein:

Was ist der DMZ-Modus? Bisher gibt es kein Wort zum Beutegeld-Modus in Warzone 2.0 – dafür kommt aber der DMT-Modus sicher ins Spiel.

Dabei handelt es sich um den ersten Vorstoß von CoD, in den Markt der Extraction-Shooter reinzukommen. Es ist ein PvEvP-Modus ähnlich wie in Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown.

Ihr werdet irgendwo auf der Map herausgelassen, erledigt Aufgaben, sammelt Loot und versucht, die Map lebend zu verlassen. Schafft ihr das nicht, sind eure gesammelten Gegenstände weg. Dabei kommen euch nicht nur NPCs in die Quere – auch echte Spieler können euch ins Visier nehmen.

CoD Warzone 2.0 wird ein ganz neues Battle Royale – Release, Map und DMZ-Modus

CoD MW2: Season 1 – Battle Pass

Wann startet der Battle Pass? Zusammen mit der Season 1 am 16. November. Habt ihr die Vault-Edition gekauft, steigt ihr auch direkt ein paar Stufen auf.

Was ist der Battle Pass? Ihr tauscht Spielzeit gegen exklusive Cosmetics, die es nur über den jeweiligen Battle Pass einer Season gibt. Der Pass kostet voraussichtlich 1.000 CoD-Points (rund 10,- €) und lässt euch über 100 Items erspielen, darunter Cosmetics, aber auch XP-Token oder CoD-Points.

Es gibt auch ein paar kostenlose Stufen, die sich alle Spieler freispielen können – darunter die neuen Waffen. Aber die meisten Stufen sind hinter der Bezahlschranke von 1.000 CoD-Points.

Was steckt im Battle Pass? Da es der erste Battle Pass von CoD MW2 ist, können wir das noch nicht sicher sagen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre könnt ihr aber folgende Items erwarten:

2 neuen Waffen für Warzone

Ein neuer Operator

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Viele Operator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Cosmetics wie Visitenkarten, Embleme, Sprays und Talismane

Fahrzeug-Items wie Schlachtlieder oder Skins

XP-Token für einen Erfahrungspunkte-Boost

10 % Erfahrungsboost auf den Battle Pass

1.300 CoD-Points

Die letzten Jahre war es immer so, dass ihr mehr CoD-Points erspielen konntet, als der Pass gekostet hat. Ein durchaus faires System, das aber viele Stunden Spielzeit erfordert.

Wer wird Poster-Boy / Poster-Girl der Season 1? Jede Season stehen ein oder mehrer Operator im Fokus, die gleichzeitig die Story vorantreiben. Es gibt noch keine Infos dazu, aber wir rechnen mit dem CoD-Bösewicht Makarov.

CoD MW2: Season 1 – Mid-Season

Wann startet Mid-Season 1? Der Release liegt auf dem 14. Dezember, was in unserer Zeitzone der 15. Dezember sein könnte.

Was kommt in der Mid-Season? Eines der großen neuen Features von CoD MW2 startet – Raids für den Koop-Modus Spec-Ops. Das sind 3-Spieler-Aktivitäten mit knackigen Rätseln, harten Kämpfen und einer langen Spielzeit von über einer Stunde oder mehr.

Wie das im Detail aussieht, bleibt aber bisher offen.

Ansonsten haben die Entwickler folgende Angaben zur Mid-Season gemacht:

Weitere legendäre Mehrspieler-Karte

Erstes Update für Warzone 2.0

Das waren alle aktuellen Infos zur ersten Season von Modern Warfare 2. Habt ihr noch Fragen oder wollt eure Meinung zur Season 1 äußern, lasst einen Kommentar zum Thema da.

Wollt ihr lieber mehr zu CoD MW2 lesen, dann schaut hier vorbei: Typ rennt zum Studio von Activision nach einem „falschen“ Perma-Bann in CoD MW2 – Kriegt tatsächlich Antworten