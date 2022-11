CoD Warzone 2: Alles Wichtige zum DMZ-Modus in der Übersicht

In Call of Duty Warzone 2 werdet ihr bald im neuen Extraction-Modus „DMZ“ die Gegend unsicher machen, im Trupp plündern und versuchen euch heil aus dem Staub zu machen. Wir fassen euch deshalb alle wichtigen Infos über den DMZ-Modus in der Übersicht zusammen.

Was ist DMZ in Warzone 2? Die Entwickler hinter Warzone 2 haben sich einen neuen Modus für den Battle Royal Shooter ausgedacht. Dieser lautet DMZ (Demilitarisierte Zone) und soll den Mechaniken eines Extraction-Modus gleichen. Dabei wird ein Trupp aus drei Spielern auf eine riesige Map gespawnt.

Die Aufgabe des Trupps ist es vor allem zu looten, zu überleben und mit der Beute zu verschwinden. Feindliche NPCs und echte Spieler sorgen für weitere Spannung, da sie euch zur Strecke bringen können und so eure Mission gefährden. Spieler vergleichen gerne den neuen CoD-Modus mit der Kern-Mechanik in Escape from Tarkov, dem Exctraction-Shooter.

Nun da bald Season 1 und somit auch Warzone 2 und DMZ startet, listen wir euch alle wichtigen Infos zum neuen Modus hier auf.

Alle wichtigen Infos über DMZ in der Übersicht

Wann wird der DMZ-Modus starten? Der DMZ-Modus startet mit Season 1 für Warzone 2 und Modern Warfare 2 am 16. November 2022. Ab diesem Zeitpunkt habt ihr dann freien Zugang auf den DMZ-Modus.

Wie funktioniert der DMZ-Modus? Vor dem Beginn eurer Runde werdet ihr die Möglichkeit haben, euer Loadout und Setup mit den besten Waffen auszurüsten. Danach erhaltet ihr verschiedene Aufgaben, die ihr auf der großen Map erledigen müsst.

Wenn ihr gespawnt seid, müsst ihr vor allem Überleben. Wenn eurer Trupp stirbt, ist eure Mission vorüber und ihr habt verloren. Das soll jedoch nicht so schnell passieren. Mit dem neuen Rucksack-Feature aus Modern Warfare 2 werdet ihr die Möglichkeit haben, dank Ressourcen, viele nützliche Waffen zu bauen.

Fallen, wie Minen oder sonstige Goodies kommen euch zugute und erhöhen eure Überlebenschance um ein Vielfaches.

Sollte eure Mission dann erledigt sein, müsst ihr den Weg zum Ausgangspunkt aufsuchen. Erst bei erfolgreicher Extraktion mit abgeschlossenen Zielen gilt die Mission als beendet.

Leichter gesagt als getan, denn viele Gegner wollen euren tot. Seid also gut ausgerüstet und sprecht euch im Team am besten ab.

Ist der DMZ-Modus kostenlos? Während Warzone 2.0 kostenlos ist, fragen sich einige Spieler, ob der DMZ-Modus das auch ist. Dieser kommt mit Season 1 ins Spiel, ist jedoch nicht an den Battle Pass gekoppelt. Ihr könnt ihn also auch kostenlos mit euren Freunden an zocken.

Ist der DMZ-Modus hart? Am 09. November fand ein Anspiel-Event mit vielen namhaften Streamern wie Shroud und DrLupo statt. Diese durften schon vorab den Modus auf Herz und Nieren testen und sich ein Bild davon machen.

Shroud hat sich den Modus angesehen und festgestellt, dass dieser nicht annähernd so hart wie Escape from Tarkov ist. DMZ wurde mit dem Warzone-Modus „Beutegeld“ verglichen und Shroud meinte, dass der Modus vor allem für Casual-Spieler angepasst sei. Ob nun alle Spieler der Meinung des Profis zustimmen, bleibt bis zum Release am 16. November offen.

Seid ihr gespannt auf DMZ in Warzone 2 oder habt ihr einfach nur Lust, die normalen Kern-Modi zu zocken? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!