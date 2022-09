Im Hardcore-Shooter Escape from Tarkov machen Spieler jetzt Jagd auf ihre Teammitglieder, wenn diese eine ungeschriebene Regel brechen. MeinMMO erklärt euch, worum es geht.

Escape from Tarkov ist ein Hardcore-Shooter, der mit seiner Spielweise ein eigenes Genre erschuf: die Extraction-Shooter oder auch EFT-Likes.

In dieser Art von Spiel spawnt ihr mit eurem im Idealfall voll ausgerüsteten Charakter auf einer Karte, sammelt haufenweise Loot und begebt euch zu einem Punkt, an dem ihr die Karte wieder verlasst. Solltet ihr vorher sterben, ist euer gesammelter Loot inklusive der von euch mitgeführten Ausrüstung weg.

Wieso machen Tarkov-Spieler Jagd auf ihre Teammitglieder?

Spieler in Escape from Tarkov haben ungeschriebene Regeln, von denen sie erwarten, dass Spieler sie einheilten.

Wird eine Regel gebrochen, entscheiden sich manche Spieler für die drastische Maßnahme, ihren Teamkollegen zu erschießen.

reddit-Nutzer PrimeErebus erklärt im Tarkov-Subreddit, dass er zuletzt häufig mit Fremden spielte, die er auf einem Tarkov-Discord-Server in Spielersuchen fand.

Jene Spieler hielten sich jedoch nicht an eine der ungeschriebenen Regeln, weshalb PrimeErebus sie auf reddit „Loot-Goblins“ nennt und nach eigener Aussage im Spiel „exekutierte“ (via reddit).

Eine ungeschriebene Regel

Was besagt die ungeschriebene Regel? Wie der reddit-Nutzer ass1434 ausformuliert und dafür fast 800 Upvotes erhielt, lautet die ungeschriebene Regel, die zu dem Tod von Teammitgliedern führte:

„Was man tötet, behält man.“

In der Praxis bedeutet die Regel, dass der Spieler, der einen Kill an einem Kontrahenten erzielt, den Gegner als erstes looten und den Loot anschließend behalten darf. Diese Regel wird als „Basis-Regel“ angesehen und ist sozusagen das oberste Gesetz in den Straßen von Tarkov.

Die Jagd auf Loot-Goblins

Was sind Loot-Goblins? Die Tarkov-Spieler auf reddit haben einen eigenen Begriff für Spieler, die einen Gegner zuerst looten, obwohl sie nicht den Kill erzielt haben: Loot-Goblin.

Wie machen Spieler Jagd auf die Loot-Goblins? Der reddit-User PrimeErebus sagt, er positioniert sich ganz ruhig und schießt ihnen 2-3 Kugeln in den Kopf (via reddit). Ein anderer Spieler gibt an, dass er Loot-Goblins mit Granaten sprengt, während sie gerade am looten sind (via reddit).

Weitere ungeschriebene Regeln in Tarkov

Gibt es weitere ungeschriebene Regeln? Ein weiterer Nutzer formuliert auf reddit die Basis-Regel noch etwas genauer und ergänzt im selben Post die Liste der ungeschriebenen Regeln in Escape from Tarkov um drei weitere:

„Die Person, die das Risiko eingeht und den Kill schafft, bekommt als Erstes den Loot. Alle anderen bekommen, was übrig ist.“ Anmerkung: Wenn unsicher ist, wer den Kill erzielt hat, entscheidet das Dogtag des getöteten Spielers, wer den Kill und dementsprechend den Loot bekommt.



„Die Person, die eine Tür/ einen Safe mit einem Schlüssel aufschließt, bekommt als Erstes den Loot darin. Alle anderen bekommen, was übrig ist.“

„Wenn du aus Versehen einen Teamkollegen tötest, bist du verpflichtet, seine Ausrüstung in einem Gebüsch oder sonstwo zu deponieren, damit er sie zurückbekommt. „ Erklärung: Wenn ein anderer Spieler die Ausrüstung findet und aufhebt, bekommt der Spieler sie nicht wieder. Wenn sie jedoch nicht gefunden wird, kann er sie zurückerhalten.



Wenn du vorausläufst und von einem Spieler getötet wirst und keine Unterstützung hast, sind die anderen Teamkameraden nicht verpflichtet, zu drängen oder anzugreifen, wenn sie nicht wollen.

Was sagt ihr zu der Story? Könnt ihr es nachvollziehen, dass Spieler Loot-Goblins erschießen oder sprengen oder findet ihr, wer zuerst am Loot ist, darf ihn unabhängig vom Kill behalten? Seid ihr selber Loot-Goblins? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

