CoD Warzone 2: Der neue Open-World-Modus soll wie Tarkov sein – Der Experte auf Twitch ätzt: „Nicht mal annähernd“

Das neue Call of Duty: Warzone 2 (PC, PS4, PS5, Xbox) wird zum Release am 16. November einen neuen Modus mit Open World bringen: DMZ. Schon seit Monaten wird der Modus mit dem Survival-Shooter Escape from Tarkov verglichen. Jetzt gab es erste Informationen zum Modus und eine Einschätzung vom Shooter-Experten auf Twitch, von shroud.

Was wussten wir bislang von dem Modus? DMZ wird ein neuer Modus in Warzone 2 sein, den Spieler alternativ zum bekannten Modus „Battle Royale“ spielen. DMZ wurde immer wieder mit dem Hardcore-Shooter „Escape from Tarkov“ oder mit dem PvEvP-Modus „Hazard Zone“ aus Battlefield 2042 verglichen.

Es hieß, man starte auf einer großen Map und müsse sich bis zum Ausgang kämpfen, andere Spieler und NPCs wollten das verhindern.

Die Rede war von einem „Extraction-Shooter“ mit Elementen eines Rollenspiels und Fortschritt. Für langjährige Leser von MeinMMO klang es nach der Dark Zone aus The Division 1:

Loot finden

Loot gegen andere Spieler und NPCs verteidigen

Loot in Sicherheit bringen

Activision Blizzard lädt Streamer ein – Außer den, dessen Namen man nicht nennt

Das sind jetzt die neuen Infos: Am 9. November hat Activision Blizzard jetzt mehr Informationen zu DMZ geliefert. Zu einem Event in Los Angeles hatte Call of Duty einige große Streamer eingeladen.

Übrigens: Einmal mehr musste DrDisrespect draußen bleiben und spuckte Gift und Galle. Das neue „PR-Team“ von Activision Blizzard habe es einfach nicht drauf. Aber viele andere große Shooter-Streamer von YouTube und Twitch waren dort: shroud, DrLupo, Symfuhny und weitere.

Noch vor dem Match stellten sich die Spieler ein Loadout an Waffen zurecht und entschieden dabei, was sie riskieren. Das scheint der entscheidende Gag von DMZ zu sein, man muss immer Risiko gegen Belohnung abwägen.

Denn wenn sie sterben, verlieren sie alles, was sie bei sich tragen.

Zum Beginn des Events gab es technische Schwierigkeiten:

In einem Match konnte DrLupo mit einem speziellen Item ein Gebäude, einen „Stronghold“ öffnen, in dem mächtige NPC starke Ausrüstung und Loot bewachen. DrLupo wurde sofort von Soldaten, die einen Schild trugen, gekillt, wie Dotesports berichtet.

Auch beim Versuch, die erbeutete Ausrüstung in Sicherheit zu bringen, scheiterte er: Denn die Ankunft eines Helikopters alarmierte die ganze Gegend und das Team von Lupo wurde abermals beseitigt.

Die Streamerin Nadia steht im ständigen Verdacht, zu cheaten. Deshalb schaut man bei ihr besonders auf schwache Szenen:

shroud ist der neue Modus DMZ nicht hardcore und schonungslos genug

Was sagt der Ober-Shooter-Typ? Der Streamer shroud war bei dem Event und sprach über die vermeintliche Ähnlichkeit zu Escape from Tarkov. shroud ist so etwas wie die absolute Instanz auf Twitch, wenn es um Shooter geht:

Es ist nicht mal annähernd wie Tarkov. Man kann nicht mal sagen, es ist wie Tarkov, aber casual, weil so es ist auch nicht. Es ist sein eigenes Ding, und es will auch sein eigenes Ding sein.

Shroud jedenfalls hat keinen großen Gefallen am DMZ gefunden. Er sagt, er sei ein wenig enttäuscht. Ihm fehle die Härte von Tarkov, er hätte sich DMZ eher Hardcore gewünscht. Ihn erinnere es zu stark an den Modus „Beutegeld“ aus Warzone 1. Er vermisst das „Schonungslose“, das ihm Escape from Tarkov bietet.

DMZ wird zusammen mit Warzone 2 am 16. November erscheinen. Wir haben alle Infos für euch:

