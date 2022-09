Twitch-Streamerin soll in CoD: Warzone gecheatet haben, wehrt sich: „Akzeptiert, dass eine Frau besser ist“

Die 22-jährige Nadia Amine ist derzeit die meistgesehene Streamerin zu CoD: Warzone auf Twitch. Nun wehrt sie sich gegen Cheating-Anschuldigungen von „fragilen Männern“.

Das ist Nadia: Die 22-jährige Streamerin legte dieses Jahr rasantes Wachstum auf Twitch hin. Derzeit befindet sie sich auf Platz 1 der meistgesehenen Streamer zum Shooter Cod: Warzone und auf Platz 5 der am schnellsten wachsenden Streamer überhaupt (Stand: 26.09.2022 via sullygnome).

Nadia begann im Januar 2021 mit dem Streamen auf Twitch und zeigt hauptsächlich Warzone. Während ihre Zuschauerzahlen lange im ein- und zweistelligen Bereich lagen, explodierte ihr Kanal plötzlich im Juli 2022: Sie gewann 112.908 Follower und hatte im Durchschnitt 1.499 Zuschauer (via sullygnome).

Im August konnte Nadia das ganze noch einmal steigern. Mittlerweile hat sie über 500.000 Follower und über 4.700 Zuschauer im Schnitt.

Mehr CoD gibt's bei uns im Video:

Nadia wird zur „meist beschuldigten“ Streamerin von Warzone

So kam es zu den Vorwürfen: Am 15. September nahm Nadia am „Call of Duty Next“-Event teil. Mit von der Partie waren auch bekannte Streamer wie Timothy „TimTheTatman“, Tyler „Ninja“ Blevins und Nicholas „Nickmercs“ Kolcheff.

Nachdem es bereits in der Vergangenheit einige angebliche Verdachtsmomente gegeben haben soll, erregten einige Clips ihrer Performance bei dem LAN-Event viel Aufmerksamkeit.

Unter den geteilten Clips waren Aufnahmen ihrer Leistung in ihrem ersten „Modern Warfare 2“-Match und ein Moment, in dem sie von einem Mitarbeiter gebeten wird, ihren Platz zu verlassen.

Diese Aufnahmen sollen beweisen, dass Nadia cheatet

So reagierte Nadia: Nadia reagierte, indem sie ungekürzte Aufnahmen teilte, die mehr Kontext bieten sollten. So soll ihre Leistung im ersten Match vor allem auf fehlerhafte Einstellungen und Audio-Probleme zurückzuführen gewesen sein.

Nachdem sie die Audioprobleme mithilfe einer Technikerin behoben und ihre Einstellungen angepasst hatte, landete sie im nächsten Spiel an der Spitze des Leaderboards.

Ihren Platz habe sie außerdem nicht wegen Cheating-Vorwürfen verlassen müssen, sondern, um ein kurzes Interview zu geben.

Nadia zeigt, was es mit den Aufnahmen auf sich hat

Dass sich vor allem Streamerinnen immer wieder mit Cheating-Vorwürfen auseinandersetzen müssen, ist nichts Neues:

Streamerin wehrt sich gegen die Anschuldigungen „fragiler Männer“

Das sagt Nadia zu den Vorwürfen: Nachdem die Gerüchte nicht aufhören wollten, wehrte sich Nadia in einem Tweet vom 23. September erneut gegen die Cheating-Vorwürfe. Die „kleinen Jungs mit fragiler Männlichkeit“ könnten einfach nicht akzeptieren, dass eine Frau besser sei, so Nadia.

Die Streamerin fuhr fort, es sei an der Zeit, sich der Realität zu stellen: „Ihr seid scheiße.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Das sind die Reaktionen: Der Tweet erhielt viel Aufmerksamkeit und wurde auch vom E-Sport-Journalisten Jake Lucky aufgegriffen. In den Kommentaren, sowohl unter Nadias eigenem Post als auch bei Jake Lucky, herrscht Uneinigkeit.

Das eine Lager teilt Clips von Nadias Gameplay, die sie für verdächtig halten. Andere vertreten die Meinung, dass Nadia schon längst gesperrt worden wäre, sollte an den Vorwürfen etwas dran sein (via Twitter).

Twitter-Nutzer reagieren mit verdächtigen Aufnahmen

Wieder andere störten sich vor allem an der Art, wie sich Nadia gegen die Cheating-Vorwürfe zur Wehr setzte. Es sei sehr enttäuschend, dass sie Frauenfeindlichkeit als Ausrede verwende, so ein Twitter-Nutzer. Schließlich gebe es tatsächlich unschuldige Frauen, deren Leben deswegen ruiniert werden würde (via Twitter).

Während Nadia mit ihren Streams zu CoD: Warzone viel Erfolg hat, zeigen andere Streamer das Battle Royale nur noch selten. Der Grund soll aber nicht der Schwierigkeitsgrad sein, sondern die hohe Verletzungsgefahr. Das viele Movement verlange den alten Knochen einfach zu viel ab.

