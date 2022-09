Die größten deutschen Twitch-Streamer von League of Legends, wie Noway4U_Sir oder Toklin, klopfen mit ihrem Team NNO an die Tür der deutschen Prime League. Aber im ersten Versuch trafen sie auf den 21-jährigen Erkan „Envy Carry“ Şenol, den Midlaner des österreichischen Teams „WAVE Esports“ – und der war eine Nummer zu groß.

Was war das für Match? Es geht um den Aufstieg in die 1. Liga Deutschlands, in die Prime Division von LoL. Durch den Zwangsabstieg eines Teams aus Berlin sind die Chancen in die Liga zu kommen 2022 höher als sonst:

Der Sieger des Matches spielt 2023 in der ersten Liga.

Der Verlierer des Matches muss am Dienstag gegen Hertha BSC um den letzten Platz in der Prime League Division 1 spielen.

Hertha hat zuletzt gegen beide Teams verloren: gegen NNO im Finale um die 2. Liga vor einem Monat – gegen WAVE vor wenigen Tagen im 1. Relegationsspiel.

Wer trat an? Auf der einen Seite stand No Need Orga: Das ist ein Team aus den größten Twitch-Streamern Deutschlands zu League of Legends, die ohne Trainer und feste Strukturen spielen: Mit Leuten wie Tolkin oder NoWay hat man aber starke Spieler im Team. Niklot „Tolkin“ Stüber (24) war früher Dauer-Meister in der Prime League.

WAVE Esports hingegen war 2022 eines der schwächsten Teams in der 1. Liga und muss jetzt Relegation spielen, um den Abstieg zu verhindern. Als wichtiger Spieler im Teams gilt der Mid-Laner „EnvyCarry“ (21), der von Januar bis Mai 2022 noch bei No Need Orga gespielt hat.

„EnvyCarry“ (Mitte) ist der einzige Deutsche im Team WAVE Esports, sonst spielt man mit 2 Schweden, einem Dänen und einem Marokkaner. Wie Team Liquid setzt man bei WAVE auf Schweden.

Das war das Highlight des Matches: Als Highlight des Matches kann man wohl diesen Vierfach-Kill von EnvyCarry auf Akali im letzten Match der Serie, in Partie 4, sehen. Tolkin kann den Penta gerade noch vermeiden, indem er sich geschickt aus dem Staub macht.

Aber spätestens da war es endgültig für NNO vorbei:

In dem Match holte sich EnvyCarry mit 13/2/9 eine Traum-KDA von 11,0.

Noch heftiger ging der Jungler MiraiX in dem Match ab, der spielte 12/0/12 auf Viego – eine KDA von 24,0.

Letztlich verloren die Twitch-Streamer die Begegnung mit 1-3. In der Spitze wurde die Partie von 50.278 Leuten auf dem Kanal der Prime League gesehen.

Dabei war man sich vor dem Start doch so sicher, dass Midlaner NoWay mit Cassiopeia den absoluten „Traum-Pick“ gewählt hat. Aber NoWay schloss das Match mit 3/8/4 und einer KDA von 0,9 ab. Der schwächste Wert der 10 beteiligten Spieler:

NNO hat am Dienstag wilden Ritt um den Aufstieg vor sich

Wie wird das Match gesehen? Der deutsche Top-Streamer NoWay gratulieren den Gegnern. Er selbst und das Team hätten „sehr schwach“ gespielt. Am Dienstag erwartet man jetzt einen wilden Ritt.

Tolkin scheint es noch immer zu beschäftigen, dass seine Mannschaft von jemandem als „Thekenmannschaft“ bezeichnet wurde – er bleibt lieber bei „Rentertruppe“.

Er sagt, man sei ja bekannt dafür, die „volle Distanz“ zu gehen – daher werde am 27. noch mal gegen Hertha heranmüssen.

EnvyCarry sagt: Die Gegner hätten sehr stark gespielt. Es war sehr geile Games.

Bei LoL geht das E-Sport-Jahr jetzt so richtig in die heiße Phase. In wenigen Tagen startet die Weltmeisterschaft in League of Legends. Wobei es dort aus deutscher Sicht seltsame Nachrichten gibt:

