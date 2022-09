LoL: Die deutsche Hoffnung für die Worlds 2022 gibt ein Interview – Für Fans von Fnatic klingt es gar nicht gut

Der 22-jährige Elias „Upset“ Lipp spielt bei League of Legends für Fnatic, eines der beliebtesten Teams in Europa. Sie haben sich für die Play-Ins bei den Weltmeisterschaften in LoL, den Worlds 2022, qualifiziert. Aber ein Interview von Upset sorgt jetzt bei den Fans für ein schlechtes Gefühl. Offenbar ist Fnatic gerade planlos und macht keine der üblichen Sparrings-Matches vorm Start der Worlds. Dabei wären die so wichtig.

Das ist die Situation für Upset:

Der 22-jährige Upset hat sich über Jahre einen Namen in LoL gemacht, im November 2020 schaffte er den Durchbruch: Der Deutsche wechselte zu Fnatic und nahm dort die Rolle des legendären ADCs Rekkles ein.

Upset füllte diese gewaltigen Fußstapfen voll aus, schaffte eine Leistungs-Steigerung und wurde 2021 zu einem der besten Spieler in Europa. Doch die Worlds 2021 konnte er aus persönlichen Gründen nicht spielen, sein Team schied früh aus – es war eine Riesen-Enttäuschung. Das Team zerbrach an den Querelen über die Zwangspause ihres ADCs.

2022 hat es bei Fnatic in neuer Besetzung für Platz 3 in den Playoffs gereicht. Man muss jetzt die Qualifikation für die Worlds 2022 in Mexiko spielen. Aber wieder scheint es große Probleme im Team zu geben.

Fnatic macht Pause nach „langer Saison“ – Upset scheint selbst ratlos

Was sagte Upset im Interview? Upset gab dem LoL-Analysten und Twitch-Streamer Nick „LS“ de Cesare ein Interview.

Dabei stellte sich heraus, dass Fnatic aktuell keine Scrimmages spielt, also nicht richtig trainiert. Das ist eigentlich unfassbar, denn „Scrimmages“ sind Trainingsmatches unter realen Bedingungen gegen andere Profi-Teams. Das gilt als beste Vorbereitung für jedes Turnier. Zumal die Worlds mit einem neuen Patch gespielt werden, auf den sich jeder Profi neu einstellen muss:

Die Situation mit den Scrims ist etwas schräg, Es gibt nur MAD, Rogue und G2 und wir scrimmen gerade gar nicht. Wir werden nur ein paar Tage Scrims haben, bevor die richtigen Matches losgehen. Upset

Sowohl Upset als auch LS lachen bei der Situation: Denn eigentlich ist das eine völlig absurde Aussage. Upset gibt zu, er sei sich auch nicht sicher, was man da gerade bei Fnatic mache:

LS hakt dann nach, was da los ist. Er fragt: „Warum klingt das gerade, als wäre es eine Katastrophe?“ Upset gesteht (via twitch):

Wir hatten eine lange Saison, wir machen gerade eine Pause … schätze ich. Bin mir nicht sicher. Es ist auch schwierig mit dem Patch, der jetzt rauskam. Upset

Fnatic sagt wichtige Trainings-Matches vorm Start der Worlds ab

Was ist denn da los? Man weiß es nicht so recht. Der Top-Laner Odoamne von Rogue twitterte aber: Fnatic habe tatsächlich Scrims abgesagt:

Ein anderer Insider von LoL, Caedrel, deutet an, er habe die Gründe erfahren, warum Fnatic gerade keine Trainingsspiele macht. Die Gründe seien „peinlich.“ Es liege aber nicht an Spielern oder Coaches. Caedrel sagt: „Es ist eine sehr schräge Situation – aber sie können nicht scrimmen“, obwohl das Team wolle.

Bei reddit macht man sich ebenfalls über Fnatic lustig und dass man da kurz vor den Worlds offenbar eine Pause einlegt. Für solche Späße waren früher eigentlich nur G2 bekannt.

Man amüsiert sich jetzt, dass vielleicht der von G2 gewechselte Wunder sich auf den Release von Wrath of the Lichking bei WoW Classic vorbereiten müsse. Wunder ist für seine Liebe zu World of Warcraft bekannt.

Man ist sich aber einig, dies seien keine guten Vorzeichen für die Worlds. Und wenn es für Fnatic mies laufe, müssten sich Spieler und Trainer auf viel Kritik einstellen.

Das steckt dahinter: Das Interview wirkt deshalb so schräg, weil Upset offenbar mit dieser Pause überhaupt nicht einverstanden ist – aber auch die Gründe nicht verraten kann, warum man keine Scrimmages absolviert.

Ein Ausscheiden in den Play-Ins wäre eine Blamage für die Organisation.

Fnatic hat allerdings eine extrem leichte Gruppe erwischt: In ihrer Gruppe 1 sind nur die US-Amerikaner von Evil Geniuses als Team einer großen Region dabei.

Gruppe 2, in der MAD Lions spielen muss, hat mit DRX und Royal Never Give Up gleich beide Teams aus den großen Ligen Asien erwischt.

Die Play-Ins zu den LoL Worlds 2022 starten am 29. September.

Die letzten Worlds liefen wirklich furchtbar für Upset:

