Welches Call of Duty ist das beste? Ihr habt gewählt

Call of Duty hat mit seinen vielen Titel, die schon fast seit über zwei Jahrzehnten erscheinen und erschienen sind, viele Baller-Spiele, die Fans immer noch begeistern. Es stellt sich jedoch die Frage, welches das beste Call of Duty ist und deshalb haben wir euch gefragt und ihr durftet abstimmen.

Das beste Call of Duty – So habt ihr abgestimmt: Wir haben euch eine Umfrage erstellt, indem gefragt wurde, welches Call of Duty das Beste war. Dazu haben wir euch alle bekannten Titel des Franchises aufgelistet. Jeder Leser hatte mit drei Stimmen die Chance, die Umfrage zu beeinflussen und somit seinen Favoriten an die Spitze zu befördern.

Wir zeigen euch nun alle Titel mit ihrem dazugehörigen Ranking und den erreichten Stimmzahlen aufgelistet vom besten bis hin zum schlechtesten CoD.

Das beste Call of Duty ist Modern Warfare 2 aus 2009

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) (18%, 1524 Abstimmungen) Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) (15%, 1.242 Abstimmungen) Call of Duty: Black Ops II (2012) (9%, 753 Abstimmungen) Call of Duty: Black Ops (2010) (9%, 708 Abstimmungen) Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) (8%, 668 Abstimmungen) Call of Duty: Modern Warfare (2019) (8%, 621 Abstimmungen) Call of Duty: Modern Warfare II (2022) (7%, 564 Abstimmungen) Call of Duty 2 (2005) (5%, 433 Abstimmungen) Call of Duty (2003) (5%, 379 Abstimmungen) Call of Duty: Black Ops III (2015) (4%, 294 Abstimmungen) Call of Duty: Black Ops Cold War (2020) (2%, 189 Abstimmungen) Call of Duty: World at War (2008) (2%, 172 Abstimmungen) Call of Duty: Ghosts (2013) (2%, 163 Abstimmungen) Call of Duty: Black Ops 4 (2018) (2%, 135 Abstimmungen) Call of Duty: World War II (2017) (2%, 124 Abstimmungen) Call of Duty 3 (2006) (1%, 82 Abstimmungen) Call of Duty: Infinite Warfare (2016) (1%, 76 Abstimmungen) Call of Duty: Advanced Warfare (2014) (1%, 72 Abstimmungen) Call of Duty: Vanguard (2021) (1%, 49 Abstimmungen)

Abstimmungen gesamt: 3.742

Wie ist die Abstimmung ausgefallen? Unsere Leser haben sich eindeutig für den Gewinner entschieden und dieser ist Call of Duty: Modern Warfare 2 aus 2009. Er konnte die Leser überzeugen und besitzt eine Gesamtpunktzahl von 1.524 Stimmen und 18 % der Gesamtstimmen.

An zweiter Stelle kommt Call of Duty 4: Modern Warfare aus 2007 mit 1.242 Stimmen, gefolgt von dem futuristischen Shooter Black Ops 2 aus 2012 mit ganzen 753 Stimmen. Das schlechteste Call of Duty ist Vanguard aus 2021 mit insgesamt 49 Stimmen.

Was war an Call of Duty: MW2 so gut? Call of Duty: Modern Warfare 2 war im Jahr 2009 ein großer Hingucker. Dieser hatte nicht nur brisante Momente wie die Zündung einer Atombombe oder der Terrorakt im Terminal, sondern auch ein überzeugendes und vor allem spaßiges PvP-Erlebnis.

Doch auch der Spezialisten-Modus und das dazugehörige Museum boten viel Zeitvertreib und coole Momente. Im Grunde hatte MW2 das, was ein guter Shooter im Optimalfall bieten kann:

Herausragendes Movement

Eine große Palette voller Waffen

Dramatische Szenen voller Konflikt und Spannung

Übersichtliches PvP

Einen separaten PvE-Modus für den Zeitvertreib

Eine packende Story

Wie findet ihr das Ergebnis? Habt ihr damit gerechnet, dass Modern Warfare 2 aus 2009 tatsächlich der beste Titel des Franchises wird? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

