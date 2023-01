Experte sagt, 2 beliebte Spielmodi kommen in CoD Warzone 2 zurück – Lag bisher fast immer richtig

Es gibt Hinweise darauf, dass zwei beliebte Spielmodi bald zu CoD: Modern Warfare 2 zurückkehren könnten. In den Spieldateien sind offenbar Icons aufgetaucht, die sich den Modi “Beutegeld”(Plunder) und “Aufgeputscht” (Cranked) zuordnen lassen.

Was ist passiert? In den vergangenen Tagen machten eine Handvoll Screenshots auf Twitter die Runde. Diese Bilder zeigen Game-Icons, welche die Community schnell als “Plunder” und “Cranked” identifizierte.

Die Screenshots veröffentlichte der Twitteraccount @BKTOOR, ein CoD-Leaker, der bereits zu Zeiten von Modern Warfare (2019) häufiger von sich Reden machte. Damals lag er mit seinen Vermutungen häufig richtig und konnte Inhalte korrekt vorhersagen, lange bevor sie offiziell angekündigt wurden.

10 Settings, die euch in CoD MW2 direkt besser machen

Gibt es noch weitere Hinweise? Ja, besonders interessant daran ist, dass sich diese neuen Informationen mit Leaks decken, welche bereits im Dezember letzten Jahres für Aufsehen in der Community sorgten. Damals ließ ein YouTube-Video die Spieler auf ein Comeback der Modi hoffen, bei dem man eine Multiplayer-Map aus Modern Warfare 2 sieht. Anstelle der Tooltips für Munitionsdepots, zeigen die Icons jedoch den Tooltip “Call in Cash Deposit Heli” an. Der “Cash Deposit Heli” war ein Kern-Feature des Plunder-Modus aus WZ1.

Während das besagte YouTube-Video weiterhin verfügbar ist, wurden die neuesten Screenshots von Twitter-Nutzer BKTOOR mittlerweile aufgrund eines Copyright-Claims wieder entfernt.

Mit CoD: MW2 kamen viele Gameplay-Neuerungen zum beliebten Battle-Royal. Eine Übersicht findet ihr im hier im Trailer.

Comeback “alter” Gameplay-Modi in Modern Warfare 2

Was sind das für Spielmodi? Der Modus “Plunder” war eine Alternative zum klassischen Battle-Royal-Modus Warzone auf der großen Karte. Ziel war es, in einer Runde möglichst große Summen Cash zu sammeln. Dazu mussten Spieler looten, Aufträge erledigen und Gegnern ihr hart verdientes Geld abluchsen. Das Squad mit dem meisten Cash gewann die Runde.

In dem Modus starteten die Spieler mit ihrem Loadout, die Suche nach geeigneten Waffen fiel größtenteils weg. Im Vergleich zur Warzone gab es keinen Gulag: Wurden Spieler ausgeschaltet, konnten sie nach einem kurzen Countdown wieder ins Spiel einsteigen.

Mein bester Freund in CoD MW2 ist der aufblasbare Soldat – Wieso benutzt überhaupt jemand was anderes?

Bei “Cranked” handelt es sich hingegen um einen Spielmodus für den klassischen Multiplayer, so wie zum Beispiel Team Deathmatch. Der sorgt für schnelles, actionreiches Spielgeschehen. Immer wenn ihr einen Abschuss erzielt, bekommt ihr einen Bonus für eure Bewegungsgeschwindigkeit, euer Zielen und Nachladen. Wenn ihr innerhalb von 30 Sekunden keinen weiteren Abschuss erzielt, explodiert euer Operator und ihr verliert die Boni.

“Cranked” zwingt Spieler dazu, aktiv am Kampfgeschehen teilzunehmen. Camper werden bestraft, wenn sie zu lange an einem Ort verweilen. CoD Modern Warfare: Für alle, die Camper hassen – Es gibt jetzt eine Lösung

Community fordert alte Modi und neue Maps

Kommen die alten Spielmodi zurück? Das ist noch nicht bestätigt. Die Community spekuliert aber schon seit einiger Zeit, dass mit der neuen Season auch zusätzliche Spielmodi zu Modern Warfare 2 kommen könnten. Der Battlepass von Season 1 endet Anfang Februar, spätestens dann wird es offizielle Informationen zu neuen Inhalten geben.

Unabhängig davon wünschen sich große Teile der Community die alten Spielmodi zurück. Neben dem Plunder-Modus fordern die Spieler auch immer wieder ein Comeback von “Resurgence”. Dieses Mini-Royal-Format spielte meist auf den kleineren Karten Rebirth-Island und Fortune’s Keep.

Sicher ist jedenfalls, dass die Fans des Shooters sich mehr Abwechslung wünschen. Das zeigt auch die Auswertung der MeinMMO-Umfrage zu Warzone 2: Spielt Warzone 2 überhaupt noch jemand? So habt ihr abgestimmt.

Der Plunder-Modus, bei dem es im Vergleich zum Battle Royal etwas entspannter zugeht und auch der Resurgence-Modus auf kleineren Maps scheinen genau diese Abwechselung zu bieten. Ganz ähnlich sieht das auch MeinMMO-Leser Viktor Frankenstein. In einem Kommentar erklärte er, warum WZ2 für ihn bereits “tot” sei:

Für mich ist Warzone 2.0 auch ‚tot‘, das liegt daran, dass es keinen Beutegeld-Modus mehr gibt, und auch kein Rebirth Island. Battle Royal war und ist für mich und meine Kumpels einfach ein langweiliger Modus, daher spielten wir nur Beutegeld (Plunder) und Rebirth Island. Warzone 2.0 haben wir daher seit 1 Monat nicht mehr gespielt, auch DMZ ist leider nicht so interessant und spannend wie am Anfang noch gehofft. MeinMMO-Leser Viktor Frankenstein via MeinMMO

Jetzt ist eure Meinung gefragt? Glaubt ihr, dass an den Gerüchten ist etwas dran ist? Macht Plunder überhaupt noch Sinn, jetzt wo es DMZ gibt? Welche Modi aus früheren Titeln der Call of Duty Reihe würde ihr gerne in MW2 sehen? Lasst uns einen Kommentar da und diskutiert mit der Community!

CoD Warzone 2: Ihr könnt in 15 Minuten 3 neue Waffen freispielen – Sogar für CoD MW2