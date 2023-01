CoD: MW2 Controllerspieler zeigt stolz sein krasses Gameplay – Profis sagen, er würde cheaten

Ein YouTuber wollte seine Skills am Controller demonstrieren und hat damit eine Debatte um Aim-Assist und Cheating in Call of Duty: MW2 ausgelöst. Nachdem sein Video die Runde gemacht hatte, beschuldigen ihn einige Profis jetzt als Cheater.

Was ist passiert? Der YouTuber “Dynamic” hat einen kleinen Clip mit Highlights seines Gameplays auf Twitter veröffentlicht. Dort zeigt er imposante Skills: Auf verschiedenen Multiplayer-Maps in CoD: MW2 demonstriert er unglaublich präzise Flicks und extrem schnelle Reflexe. So sammelt er einen Abschuss nach dem anderen.

Sein Aim ist dabei fast schon übermenschlich. Sein Fadenkreuz springt von einem Gegner zum nächsten und es scheint, als hätte Dynamic überhaupt nicht mit Rückstoß zu kämpfen. Er erklärt dazu, dass er bei seinem Gameplay auf Aim-Assist verzichte, dafür aber mit extrem empfindlichen Setting spielen würde.

Was ist daran kontrovers? Bereits kurze Zeit, nachdem sein Gameplay-Video veröffentlicht wurde, beschuldigten ihn Teile der Community zu Cheaten. Für andere Spieler, besonders solche, die auch mit Controller spielen, ist er hingegen ein Held. Sie sind froh, dass endlich jemand zeigen konnte, dass Controller-Spieler mit Maus und Keyboard mithalten können.

Die Debatte um Controller, Aim-Assist und Maus und Keyboard ist dabei schon ein alter Hut. Beim Aim-Assist in CoD handelt es sich um ein Feature, welches Controller-Spieler unter die Arme greift. Da das präzise Zielen mit dem Controller nicht so einfach ist wie mit einer Maus, hilft das Spiel ein wenig nach. So wird die Position eures Fadenkreuzes automatisch ein wenig korrigiert, wenn ihr einen Controller zum Spielen nutzt. CoD MW2: Einer der besten Controller-Spieler spricht über den Aim-Assist – Wie stark ist die Zielhilfe wirklich

Die Frage, welches Eingabegerät besser sei, sorgt in der CoD-Community aber trotzdem immer wieder für hitzige Diskussionen.

Cheating-Debatte in CoD flammt immer wieder auf

Warum ist der Clip so kontrovers? Nachdem Dynamic Videos von seinem Controller-Gameplay veröffentlicht hatte, wurden sie von Jake Lucky aufgegriffen. Der E-Sport-Journalist teilte das Video auf seinem Twitter-Kanal.

Daraufhin meldete sich der ehemalige CoD-Profi “Prestini” zu Wort und sagte, bei den Clips könnte es sich keines Falls um legitimes Gameplay handeln. Der zweimalige CoD-Weltmeister “Arcitys” stimmte zu und witzelte, dass er Spieler wie Dynamic nicht in seinen Lobbys haben will.

Cheats oder Skill? Man kann fast die Uhr danach stellen, dass jedes Mal, wenn Content-Creator Clips von ihrem Gameplay ins Netz stellen, an deren Legitimität gezweifelt wird. In Verdansk und Caldera gehörte die Streamerin Nadia deshalb zu den kontroversesten Figuren. Twitch-Streamerin soll in CoD: Warzone gecheatet haben, wehrt sich: „Akzeptiert, dass eine Frau besser ist“

Der YouTuber Dynamic dürfte jedenfalls damit gerechnet haben, dass sein Clip auch negative Reaktion hervorrufen könnte. Auf seinem Youtube-Kanal finden sich nämlich auch Videos, auf denen zu sehen ist, wie er seinen Controller bedient, während er im Multiplayer von Call of Duty unterwegs ist.

Doch auch hier sind die Reaktionen gemischt. Während seine Fans ihn feiern und als “Greatest of all Time” bezeichnen, zweifeln andere Zuschauer die Echtheit der Bilder an. So sollen die Bilder, welche zeigen, wie Dynamic seinen Controller bedient, nicht mit dem Gameplay übereinstimmen.

Was haltet ihr vom Gameplay, das Dynamic hier zur Schau stellt? Ist das legitim? Oder ist für euch klar, dass der YouTuber geschummelt hat? Sind Cheating-Diskussion wie diese überhaupt sinnvoll, oder nerven sie nur noch? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

