Container-Camper sorgen für tödliche Staus in CoD MW2 – „Geht raus und bekämpft die verdammten Gegner“

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde.

Das liegt auch daran, dass es dieses Problem auf Shipment und in CoD MW 2019 schon früher gab . Damals wurde die Spieler-Kollision überarbeitet, sogar fast gänzlich entfernt. Gut möglich also, dass die Entwickler hier noch nacharbeiten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Camper sitzen vorn am Container, nutzen die Deckung und das gute Sichtfeld an der Stelle, um Kills zu farmen. Dabei kann es allerdings passieren, dass Teammitglieder den Container nicht verlassen können. chemicalxbonex fordert: „Geht raus und bekämpft die verdammten Gegner“.

Der Spawn spuckt euch dann in diesen einen Container, in dem auch gern gleichzeitig mehrere Team-Mitglieder spawnen. Macht aber keinen Unterschied – der Taktiksprint ist ohnehin schon aktiviert, um mit Vollgas aus der Deckung zu sprinten und den nächsten Feind ins Visier zu nehmen.

Man kennt es: Das Spawnsystem sorgt für 4 schnelle Tode im Sekunden-Takt und man will sofort losdonnern, um den kleinen Makel in der Statistik wieder auszugleichen. Dafür wird Shipment ja auch gefeiert .

Allerdings führt ein kontroverses Feature dazu, dass es sich in CoD MW2 auf Shipment staut. Es kommt zu tödlichen Blockaden, vor denen man sich kaum retten kann und so manch ein Spieler hat genug vom Container-Stau.

Auf der kleinsten Map von Call of Duty: Modern Warfare 2 treten sich Spieler beinahe gegenseitig auf die Füße, so winzig ist das Spielfeld. Was aber eigentlich nur sprichwörtlich gemeint sein sollte, ist auf der neusten Version von Shipment harte und frustrierende Realität.

