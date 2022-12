CoD MW2: Spieler entdecken das mieseste Visier in der Geschichte von CoD – „Thermal-Visiere sind Noob-Fallen“

In Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es schier unendliche viele Aufsätze und massig Visiere für eure Waffen. Doch nicht jeder Aufsatz tut euren Schießeisen gut. Das lässt sich ganz besonders an einem richtig schlechten Thermal-Visier erkennen.

Mit Modern Warfare 2 wurde der Waffenschmied von Call of Duty grundlegend überarbeitet. Das ganze System wurde aufgebohrt und hat ein neues Design.

Grundsätzlich müsst ihr individuelle Waffen weniger leveln und habt direkt Aufsätze für Waffen, die ihr noch gar nicht gespielt habt. Allerdings müsst ihr für bestimmte Aufsätze und Waffen womöglich Waffen-Klassen spielen, auf die ihr keine Lust habt.

Zumindest ein Visier könnt ihr allerdings getrost ignorieren. Wenn es geht, solltet ihr die Freischaltung direkt lassen und das Teil kann für immer im Arsenal verschimmeln. Denn es ist so schlecht, dass man von dem miesesten Visier der CoD-Geschichte sprechen kann.

Für einen tieferen Einblick in den neuen Waffenschmied verlinken wir euch hier den englischen Trailer zum neuen CoD-Feature:

CoD MW2 & Warzone 2: Lasst die Finger vom „SZ Holotherm“

Ist das Visier wirklich so schlecht? Schlimmer. Für automatische Waffen ist das „SZ Holotherm“ nicht zu gebrauchen. Besonders dann, wenn ihr auf Schalldämpfer setzt, seht ihr nach dem ersten Schuss so gut wie nichts mehr. Schalldämpfer verstärken den Gas-Austritt in CoD MW2 und Warzone 2.

Wir haben das mal getestet und zeigen euch 2 Bilder:

Vor dem Feuern und … … während des Abfeuerns.

Das Gas, das während des Feuerns aus der Mündung austritt, ist für das Visier nicht durchsichtig. Das führt dazu, dass die komplette Sicht während des Feuerns gestört ist.

Entdeckt und geteilt wurde das Ganze im Subreddit von Modern Warfare 2. Der Thread sammelte in gut 25 Stunden mehr als 4.200 Upvotes und 680 Kommentare (Stand 13.12.22/17:00 Uhr). Der sarkastische Titel: „OP-Meta-Visier – Das muss sofort gepatcht werden!“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was sagen Spieler dazu? Da die Spieler nicht gezwungen sind, auf das Visier zu setzen, ist die Stimmung sehr ausgelassen im Thread. Viele Kommentatoren haben ihr Spaß und es entwickeln sich interessante Gespäche.

So führt der Kommentar mit den meisten Upvotes zu Gesprächen darüber, wie man als Kind Spiele wahrgenommen hat. Dass man teilweise Stunden in Kaufhallen verbracht hat, die Konsolen zum Testen in der Spielabteilung hatten.

User „wittiestphrase“ sammelte 1.900 Upvotes mit: „Das sieht so aus, als würdest du auf einem Virtual Boy spielen“. Der Virtual Boy gehörte zu den ersten Gehversuchen der VR-Technik und wurde 1995 von Nintendo veröffentlicht.

Die Antwort von User „antikythera3301“ weiß ebenso zu gefallen: „Nur Kinder der 80er, die in den 90ern gelebt haben, um das in einer Blockbuster-Filiale zu testen, werden diesen Witz verstehen“. Daraufhin schwelgen viele andere User in den kuschligen Gaming-Erinnerungen ihrer Kindheit.

Immerhin gibt es doch die ein oder andere Themen-bezogene Antwort. Sie erklärt „FauxReignNew“, dass Thermal-Visiere eher etwas für Einzelschuss-Gewehre sind. Hier ist der Gas-Ausstoß versetzt und verflogen, bis der nächste Schuss ansteht.

User „Yager47“ hat noch einen Tipp, der sogar mit 1.000 Upvotes belohnt wurde: „Thermal-Visiere sind Noob-Fallen“ – für Einsteiger wirken sie verführerisch, aber die Benutzung sollte gut überlegt sein.

Habt ihr auch schon einen Aufsatz entdeckt, der eure Waffen ruiniert? Oder gibt es andersherum Aufsätze, die ihr jedem empfehlen würdet? Lasst uns einen Kommentar zum Thema da.

Sobald eine Waffe das Max-Level erreicht hat, steht euch übrigens Waffen-Tuning zur Verfügung. Auch hier solltet ihr nicht ohne Bedacht vorgehen: CoD MW2 & Warzone 2: Passt auf beim Waffen-Tuning – Versaut euch nicht eure Waffen-Setups