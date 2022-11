CoD MW2 & Warzone 2: Passt auf beim Waffen-Tuning – Versaut euch nicht eure Waffen-Setups

Mit dem Waffen-Tuning kam ein neues Feature zu Call of Duty, das eine bisher unerreichte Kontrolle über die Eigenschaften der eigenen Waffen erlaubt. Doch ihr solltet nicht einfach unbedacht die Regler immer aufs Maximum stellen – es könnte eure Waffen sogar schlechter machen statt besser.

Modern Warfare 2 hat es eingeführt, Call of Duty: Warzone 2 entsprechend übernommen: das Waffen- und Aufsatz-Tuning.

Bringt ihr eine Waffe auf ihr Max-Level, schaltet ihr das Tuning frei. Dadurch lassen sich beinahe alle Aufsätze nachträglich justieren. Das bringt etwa Vorteile stärker zur Geltung im Austausch für andere Nachteile.

Ihr solltet die Regler jedoch nicht unbedacht umherschieben – denn das kann ungeahnte Folgen haben und eure Waffen sogar verschlechtern.

Warzone-Experte „TrueGameData“ hat sich das Tuning mal genauer angesehen (via YouTube) und dabei ein paar interessante Fakten entdeckt, die wir euch hier zusammenfassen.

3 wichtige Fakten zum Waffen-Tuning

1. Fakt: Volles Tuning ist nicht unbedingt besser: Wählt ihr einen Aufsatz fürs Tuning, dann seht ihr ein Netzdiagramm von Werten. Die hervorgehobenen Werte am Rand werden durch den ausgewählten Aufsatz beeinflusst.

Ihr solltet wirklich ganz genau schauen, wie sich das Netz verändert, wenn ihr einen Tuning-Wert anpasst. Oft sind die Werte schlechter, wenn ihr bis an den Rand geht – schaut, wo sich der „Sweetspot“ befindet, also die Stellen, an der ihr die besten Werte bekommt.

Wir wollten das testen und haben bereits beim ersten zufällig ausgewählten Aufsatz entdeckt, dass der Maximal-Wert nicht den Optimal-Wert darstellt:

Optimales Tuning „Gewicht“ Volles Tuning „Gewicht“

Beim „Tempus Hightower 20″“-Lauf der M4, der besonders in Warzone spannend ist, verliert ihr unnötig „Bewegungstempo beim Zielen“, wenn ihr den Regler auf das Maximum stellt.

Nutzt ihr statt „0.50 lb“ nur „0.30 lb“, dann bekommt ihr etwas mehr Mobilität und das ohne Nachteile beim Rückstoß.

Welches Sturmgewehr in CoD Warzone 2 ist das beste? Ihr entscheidet

2. Fakt: Tuning deckt geheime Werte auf: Beim Tuning werden euch immer 4 Werte angezeigt und 2 davon gleicht ihr miteinander aus.

Checkt bei jedem Tuning, welche Werte ihr dadurch gegenseitig anpasst. Denn oft sind es gar nicht die Werte, die beim Aufsatz als Vor- und Nachteile gelistet sind.

Bleiben wir beim Beispiel „Tempus Hightower 20″“. Hier gibt es bei den Nachteilen einen Hinweis auf abnehmendes „Bewegungstempo“. Schraubt ihr dann jedoch den linken „Gewicht“-Regler Richtung „Rückstoßstabilität“ verringert ihr damit die „Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen“.

Dadurch zeigt das Tuning noch einmal genauer, welche Werte von den jeweiligen Aufsätzen beeinträchtigt werden, auch wenn sie nicht in der Liste mit Vor- und Nachteilen auftauchen.

3. Fakt: Werte werden linear berechnet – und irgendwie auch nicht: Ihr solltet wissen, dass die Aufsatz-Werte bei CoD MW2 und Warzone 2 linear und unabhängig von den Basiswerten gerechnet werden.

Bedeutet: Verringert ein Griff eure Zeit ins Visier um 20 Millisekunden, dann ist es egal, wie hoch der Basiswert ist. Ob die Waffe 500 oder 250 Millisekunden ins Visier braucht – der Griff verringert die Zeit immer um 20 Millisekunden.

Durch das Tuning kommt das alles jedoch etwas durcheinander – achtet auch hier wieder auf das Netzdiagramm. Mal gehen Werte gemeinsam nach oben, mal verschieben sich die Linien unabhängig voneinander.

Wichtig ist: Behaltet beim Tuning das Diagramm ganz genau im Auge. Es gibt euch wichtige Infos darüber, was ihr an eurer Waffe verändert. So geht ihr sicher, eure Setups zu verbessern und nicht zu versauen.

Die komplette Analyse inklusive Einblick in die Beweis-Rechnung könnt ihr euch im englischen Video von TrueGameData reinziehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wenn ihr ein Setup baut oder eins aus dem Netz probiert, lasst euch eine Minute Zeit mit dem Tuning und übernehmt die Tuning-Empfehlungen nicht ungesehen. Ihr könnt oft aus euren Waffen noch einiges rauskitzeln, wenn ihr es richtig macht.

Schreibt uns von euren Erfahrungen mit dem Waffen-Tuning. Habt ihr ein paar Tipps zum Thema? Lasst einen Kommentar da.

