CoD Warzone 2: Sniper sollen keine One-Shot-Kills landen – Eine Waffe schafft es aber doch

Wenn ihr in Warzone 2, das Sturmgewehr M13B freischalten wollt, könnt ihr in unserem kurzen Video-Guide erfahren wie das funktioniert.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Jeder will seine Waffen möglichst schnell auf die Maximalstufe bringen. Wie das am effektivsten geht, verraten wir im MeinMMO-Guide: CoD Warzone 2: Waffen schnell leveln – 2 Tipps für maximale Waffen-Stufen

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Battle-Pass-Token optimal einsetzt, dann schaut in diesem Beitrag nach: CoD MW2 & Warzone 2: So nutzt ihr den Battle Pass richtig und bekommt schnell eure CoD-Points zurück .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um welchen Streamer geht es? Testyment ( via twitch.com ) ist auch unter seinem Clan-Namen FaZe Testy bekannt. Seit 2017 ist er als Content-Creator Mitglied der Esport-Organisation FaZe-Clan. Er spielt am liebsten Call of Duty und ist in der Szene besonders für seine Fähigkeiten als Sniper bekannt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Scharfschützengewehre in Call of Duty: Warzone 2 sind besonders stark. Mit gut gesetzten Treffern könnt ihr Feinde auf praktisch allen Distanzen zuverlässig ausschalten – dabei wollten die Entwickler das eigentlich verhindern. Ein Streamer hat jetzt aber ein Loadout gefunden, mit dem das trotzdem funktioniert.

Insert

You are going to send email to