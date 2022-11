Welches Sturmgewehr in CoD Warzone 2 ist das beste? Ihr entscheidet

Welches Sturmgewehr ist euer Favorit im neuen Battle Royale CoD Warzone 2? Stimmt ab und stellt mit uns ein Ranking auf.

Vor knapp einer Woche startete der neue Battle Royale von CoD, Warzone 2. Fans konnten sich auf der neuen Wüsten-Map Al Mazrah nun schon einige Abende lang gegenseitig über den Haufen schießen.

Sturmgewehre gehören dabei dank ihrer Flexibilität schon immer zu den beliebtesten Waffenklassen in Warzone. Sie leisten auf hoher und mittlerer Distanz gute Arbeit und lassen euch im Nahkampf nicht im Stich, wenn es mal sein muss.

So könnt ihr abstimmen: Wir wollen von euch daher wissen, welches Sturmgewehr in der Season 1 euer absoluter Favorit ist. Eure Stimme könnt ihr in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Bedenkt, dass ihr nur eine Stimme vergeben könnt und die Wahl nicht rückgängig gemacht werden kann.

Mit dem Start der Mid-Season am 14. Dezember kommt übrigens bereits das 10. Sturmgewehr zu Modern Warfare 2 und Call of Duty: Warzone 2.

Also schießt los: Welches für welches Sturmgewehr habt ihr euch entschieden? Richtet ihr euch bei der Wahl immer nach der aktuellen Meta oder spielt ihr einfach das, was euch persönlich am meisten gefällt? Hätte eure Wahl vor den Balance-Änderungen der Season 1 anders ausgesehen?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!

Wenn euch aber Sturmgewehre zu klein sind und ihr lieber die ganze Map sprengen wollt, dann haben wir ein paar Tipps für euch:

CoD Warzone 2: Wie man eine Nuke bekommt – So zerstört ihr die ganze Map