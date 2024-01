Spieler fühlt sich von CoD Warzone schikaniert – Merkt nicht, dass er vom Anti-Cheat-System erwischt wurde

In Call of Duty: Warzone gibt es immer noch Cheater, aber die Entwickler haben ein System eingeführt, um sie zu entlarven. Einer der Cheater wirkte verwirrt, weil er nicht bemerkte, dass er erwischt wurde.

Die einen Spieler werden live im Stream beim Cheaten erwischt, während sie ausgelassen auf dem Stuhl tanzen. Andere veröffentlichen Clips auf X, weil sie sich „schikaniert“ fühlen – und dabei wird offensichtlich, dass sie cheaten.

Der Nutzer „des“ postete am 3. Januar einen Clip auf X (ehemals Twitter) und schreibt dazu „Warum schikanieren sie mich“. In dem kurzen Video sieht man, wie „des“ am Anfang seines Matches in Warzone aus dem Flieger springt und in Windeseile auf den Boden zufliegt.

Anscheinend kann er seinen Fallschirm nicht rechtzeitig ziehen, prallt auf dem Boden auf und ist K.O.

Der Fallschirm wird „zufällig und zum Spaß“ deaktiviert

Warum kann er seinen Fallschirm nicht ziehen? Normalerweise kann man in CoD: Warzone jederzeit seinen Fallschirm aktivieren, wenn man in der Luft ist. Das System greift zudem spätestens kurz vor dem Boden automatisch. Hier konnte jedoch der Spieler „des“ weder den Fallschirm manuell aktivieren noch wurde er automatisch ausgelöst – und das hat einen Grund.

Am 9. November 2023 schrieben die Entwickler in dem „Call of Duty“-Blog, dass sie einen neuen Trick in Warzone entwickelt haben, den sie „Splat“ (Aufprall) nennen. Mit dem können sie die Fallschirme der Cheater, die das Anti-Cheat-System entdeckt hat, „zufällig und zum Spaß“ deaktivieren.

Dadurch rasen die Spieler nach Match-Beginn auf den Boden zu und prallen auf. Wenn die Cheater erst nach Match-Beginn entdeckt werden, hat das Einfluss auf ihre Fallgeschwindigkeit. So können auch kleine Sprünge tödlich sein.

„des“ kam offensichtlich in den Genuss beider Fälle. Als er aufprallte, sagt er „Was zur Hölle passiert hier?“ Seinen Clip könnt ihr hier sehen:

Warum werden Cheater nicht direkt gebannt? Auf dem CoD-Blog schreiben die Entwickler, dass Cheater oftmals unmittelbar entfernt werden, wenn sie erkannt werden. Manchmal werden jedoch Maßnahmen eingesetzt, „um ihren Einfluss zu minimieren, um Informationen über den Account und die verwendete Cheat-Hardware zu sammeln.“

„Du hast dich selbst entlarvt“

So reagiert die Community: Unter seinem Clip auf X finden sich zahlreiche Kommentare, in denen Nutzer anmerken, dass er offensichtlich gecheatet habe. Das Anti-Cheat-System habe ihn entdeckt und mit dem deaktivierten Fallschirm bestraft. Zu seinem Beitrag wurde der Hinweis auf den Kontext hinzugefügt. Der Hinweis verweist auf die neue Funktion des „Splat“.

Mehrere Nutzerinnen und Nutzer schreiben im Kommentar: „Du hast dich selbst entlarvt.“, einzelne posten Clown-Emotes und GIFs. Andere posten in ihren Kommentaren einen Screenshot der Beschreibung zur „Splat“-Funktion aus dem CoD-Blog.

Der Nutzer „4RealBr0k“ schreibt: „Das ist der neue Troll von [dem Anti-Cheat-System] Ricochet und es ist lustig, ihn bei jemandem zu sehen, der ihn nicht kennt.“

Auf dem Blog schreiben die Entwickler außerdem, dass es ein Missverständnis sei, dass häufiges Melden von vermeintlichen Cheatern zu Maßnahmen führe. Nur die erste Meldung zählt.

Einige Spieler werden sicherlich auch zu Unrecht gemeldet, in etwa, weil ihr Aim-Assist so stark ist, dass man denken könnte, sie haben einen Cheat aktiviert: Spieler zeigt, wie stark der Aim-Assist in CoD Warzone ist – Zielt durch die Wand auf Gegner im Gebäude