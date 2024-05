Call of Duty verkauft einen Skin aus Dune für viel Geld, aber er verdeckt das Gesicht von Timothée Chalamet

In Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone gibt es aktuell einen Dune-Skin. Hierfür müsst ihr tief in die Tasche greifen und seht nicht einmal, um welchen Charakter es sich handelt.

Nachdem es in Call of Duty vor kurzem ein Crossover mit Kong x Godzilla gab, bei dem sich die Fans über Handschuhe für 80 € aufgeregt haben, gibt es nun eine Kooperation mit Dune. Hierbei gibt es verschiedene Bundles, die erworben werden können.

Hierzu zählen das Paul Atreides Operator Bundle sowie das Harkonnen Tracer Pack. Diese kosten jeweils 2.400 Call of Duty Points, also ungefähr 20 €. Wenn ihr beide Bundles erwerbt, erhaltet ihr als Belohnung außerdem den Paul Atreides Fedaykin Stealthsuit Skin.

Gesichtsloser Held im Tarnanzug

Was ist das für ein Skin? Der Skin, für den ihr insgesamt knapp 40 € bezahlen müsst, ist von Paul Atreides, einem der Protagonisten aus den Dune-Filmen. Er wird von dem Schauspieler Timothée Chalamet verkörpert.

Mit diesem Skin erhaltet ihr Paul Atreides in einem Tarnanzug. Dass es sich hierbei um Paul Atreides handelt, könnt ihr jedoch nur erahnen: denn sein Gesicht wird von dem Tarnanzug ebenfalls verdeckt.

Ob es sich hierbei um einen Helden des Dune-Universums handelt oder um einen beliebigen Soldaten des Call of Duty-Universums, könnt ihr am Ende also nicht mit Sicherheit sagen.

Hier könnt ihr sehen, wie der Skin aussieht:

Community kritisiert Preis von Bundles und Skins

Was sagt die Community dazu? Neben der Tatsache, dass das Gesicht von Paul Atreides mit dem Skin verdeckt wird, wird auch die preisliche Gestaltung von der Community kritisiert.

Bedenkt man, dass der Basispreis von Call of Duty: Modern Warfare 3 bei 69,99 $ liegt (ungefähr 70 €), ist der Preis von ungefähr 40 € für ein paar kosmetische Updates im Verhältnis recht hoch angesiedelt.

Einige Stimmen aus der Community dazu lauten:

Kauft keine Pakete für 2800 Punkte, das sind 28 Euro/Dollar, das ist 1 Drittel des vollständigen Spiels. Kein Bundle ist 1 Drittel eines vollständigen Spiels wert , schreibt ein Spieler auf Reddit

, schreibt ein Spieler auf Reddit Der ganze Sinn des Kaufs von Paul Atreides besteht darin, dass man als direkter Zwilling vom beliebten Timothee Chalamet spielen kann. Sein Gesicht zu verdecken, bringt nicht viel , lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit

, lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit Hoffentlich wird die ganze ‘kaufe 2 und bekomme diesen Kram umsonst’-Sache nicht zur Normalität , schreibt ein anderer Kommentator auf Reddit

, schreibt ein anderer Kommentator auf Reddit Und die Leute kaufen die ganze Kollektion, nur um zu zeigen, dass sie den teuersten Skin haben, obwohl es aussieht wie eine antike Kakerlake , meint ein weiterer Spieler auf Reddit

Was sagt ihr zu dem Skin? Was haltet ihr insgesamt von kosmetischen Items in Call of Duty? Und was sagt ihr zu der Praxis, dass andere Bundles gekauft werden müssen, um einen speziellen Skin freizuschalten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Am 1. Mai gab es übrigens das Midseason-Update Season 3 Reloaded für CoD MW3 und Warzone.