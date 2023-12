CoD MW3: Profi-Spieler wird live auf Twitch beim Cheaten erwischt, während er ausgelassen feiert

In Spielen wie Call of Duty: Modern Warfare 3 können Cheater ganze Matches vermiesen. Ein Cheater fiel im Livestream auf Twitch auf, während er ausgelassen auf seinem Stuhl tanzte. Man könnte meinen, ein „professioneller Battle-Royale-Spieler“ hätte Schummeln gar nicht nötig.

Cheater kommen auf die wildesten Methoden, sich Vorteile in Matches zu verschaffen. Die einen schweben plötzlich auf Motorbooten durch die Luft, die anderen schummeln sich eine starke Waffe aus dem Zombiemodus in den Multiplayer.

Im Vergleich dazu erscheint der Cheat, den der Twitch-Streamer „DDevinity“ anwendet, beinahe unkreativ, aber nicht weniger fies. Während er fröhlich auf seinem Stuhl tanzt und einem Teamkollegen zusieht, der gerade den Sieg in einem Match in CoD: MW3 einfährt, fallen bei genauerem Hinsehen nicht nur seine Tanzbewegungen auf, sondern auch merkwürdige rote Markierungen.

Was sieht man im Clip? Am 30. Dezember postet der Nutzer „astra1x“ einen Clip auf X (ehemals Twitter) und schreibt dazu: „Habe den Dude mitten im Stream beim Hacken erwischt.“ Auf den ersten Blick sieht man eine gewöhnliche Situation aus einem Match in dem Modus „Suchen und Zerstören“.

Ein Spieler platziert eine Bombe und holt damit den Sieg für das Team. Der Streamer „DDevinity“, der anscheinend vorher gekillt wurde, schaut ihm dabei zu und tanzt fröhlich auf seinem Stuhl. Schaut man sich die Szene allerdings genauer an, erkennt man rote Markierungen auf den gegnerischen Spielern.

Mit den roten Kästen werden Feinde markiert und somit ihre Position offenbart – auch hinter Wänden.

Mehrere Nutzerinnen und Nutzer fragen unter dem Beitrag auf X, wie man erkennen könne, dass er cheatet. Der Ersteller des Beitrags antwortet mit einem Screenshot aus dem Clip und schreibt: „Am Smartphone schwerer zu erkennen, aber er hat rote Kästen.“

„Ich weiß nicht, was zum Teufel ich getan habe“

Wie reagiert die Community? Auf X wird der Clip momentan von verschiedenen Accounts geteilt und kommentiert, darunter auch von „ModernWarzone“, einem Call of Duty-News-Account mit über 856.000 Followern. Dort entstehen nicht nur Diskussionen über die Cheats, sondern auch über die Bezeichnung von „DDevinity“ als Profi-Spieler mit „70k Dollar Gesamteinnahmen“, wie es in seiner Twitch-Info steht.

Esports-Host Katie Bedford hinterfragt in einem Kommentar auf X, wie er auf die Zahl der Einnahmen kommt. „ModernWarzone“ merkt an, dass er dies in seiner Info stehen hat. Auf X hat er das rausgelöscht, auf Twitch ist es noch drin.

Auf Twitch nennt sich „DDevinity“ einen „professionellen Battle-Royale-Spieler“ und verweist auf seine Achievements anhand von Fortnite-Matches sowie von Spielen wie Apex und Overwatch.

In einem weiteren Clip auf X vom 30. Dezember ist laut „astra1x“ der Cheater „DDevinity“ zu hören. Der bestätigt, dass er in der Situation gecheatet hat, aber offensichtlich noch nie zuvor. Er werde ehrlich sein, sagt, er habe die Cheats erst am 29. [Dezember] gekauft.

Was gibt er als Grund an? „DDevinity“ merkt an, er wolle niemanden in die Pfanne hauen, aber er habe jemanden gefragt, wie man die Cheats einrichtet. Er sei gestern dreimal im Finale von Warzone gestorben und wütend geworden. „Ich bin wütend geworden und ich habe [die Cheats] nie eingerichtet. Ich weiß nicht, wie man die Einstellungen macht, ich weiß nicht, was zum Teufel ich getan habe.“

In den Kommentaren weisen mehrere Leute darauf hin, dass dies oft die Standarderklärung ist: Man habe die Cheats erst gestern gekauft und nutze sie sonst nie. Einige fragen nach, warum man so etwas kaufen sollte, ohne zu wissen, wie es funktioniert.

