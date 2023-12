CoD MW3: Spieler schummeln eine starke Waffe in den Multiplayer, aber die Entwickler drehen den Spieß um

In Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt es einen besonderen Modus, in dem ihr eine starke Waffe spielen könnt. Cheater haben diese Waffe in den Multiplayer geschummelt – aber leiden darunter jetzt mehr, als ihre Gegner.

Was ist das für eine Waffe? Mit Season 1 zog ein spezieller Frei-für-Alle-Modus in CoD: MW3 ein, in dem die Spielerinnen und Spieler mit der Ray Gun spawnen. Dabei handelt es sich um eine berüchtigte Wunderwaffe aus dem Zombiemodus.

Der Modus mit dem Namen „Vortex“ findet auf drei überarbeiteten Mehrspielerkarten statt: Satan’s Quarry, Sporeyard, and Tetanus. Die Waffe könnt ihr also nur dort erhalten und nur dort spielen – zumindest sollte das so sein.

Cheater haben eine Möglichkeit gefunden, die starke Ray Gun mit in den normalen Multiplayer von CoD: MW3 zu nehmen. Damit machen sie den Gegnern in den Matches das Leben zur Hölle – aber die Entwickler haben eine Möglichkeit gefunden, den Spieß umzudrehen.

Spieler finden die Aktion lustig, fordern aber härtere Konsequenzen

Wie haben die Entwickler den Spieß umgedreht? Die Entwickler haben die Waffe im Multiplayer von CoD: MW3 anscheinend so angepasst, dass der Schaden auf den jeweiligen Spieler zurückfällt. Auf X schreiben sie „Spieler, die im Multiplayer unerlaubt auf die Ray Gun zugreifen, fügen sich bei der Verwendung nun selbst Schaden zu.“ (CODUpdates via X)

In einem kurzen Video auf X von dem Nutzer „txtyy_“ sieht man, dass ein feindlicher Spieler mit der Ray Gun schießt, aber dadurch selbst Schaden erhält und am laufenden Band stirbt:

Übersetzung des Zitats: Silent Aim (im Prinzip Treffen ohne zu zielen, als wären es magnetische Kugeln) und eine Ray Gun, das Game ist am Ende

Das könnte dafür sorgen, dass den Cheatern der Spaß schnell vergeht und sie doch zu einer anderen Waffe wechseln. Einzelne Nutzer fordern aber härtere Konsequenzen für die Cheater.

Was sagt die Community dazu? Einige Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich in ihren Kommentaren unter dem Beitrag von CODUpdates auf X amüsiert. Der Nutzer „ReinenChaos“ schreibt: „Das ist wirklich zum Totlachen, bravo Sledgehammer Games.“ Andere kommentieren lachende Emotes oder „LOL“.

Zudem gibt es einige Nutzer, die einen Bann für die Cheater fordern und nicht nur Waffen, die den Schaden reflektieren. Die Entwickler sollten stattdessen einfach verhindern, dass so etwas überhaupt passiert.

Ein Nutzer schlägt im Kommentar vor, dem Cheater für die miese Aktion einfach 10.000 eigene Tode auf die Statistik zu packen – das würde sie nerven, da die Stats offensichtlich wichtig für diese Leute seien.

Habt ihr den Vortex-Modus und die Ray Gun schon ausprobiert? Legt ihr Wert auf eure Stats in Call of Duty? Schreibt uns gerne einen Kommentar dazu.

Mit Season 1 wurde die Statistik in Call of Duty übrigens angepasst: CoD: MW3 nimmt euch mit Season 1 schon wieder eure hart erkämpften Siege in Warzone