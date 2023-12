CoD: MW3 nimmt euch mit Season 1 schon wieder eure hart erkämpften Siege in Warzone

Am 6. Dezember startet in Call of Duty: Modern Warfare 3 die erste Season. Für Warzone bringt sie ebenfalls einen frischen Start mit sich. Was das für eure mühsam erkämpften Stats bedeutet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Am Mittwoch startet die erste Season in CoD: MW3 und bringt einiges an neuem Content ins Spiel. Neben einem neuen Battle Pass, der neue Waffen und Operator beinhaltet, bringt die Season auch neue Maps für den Multiplayer mit, sowie eine neue Map für Warzone: Urzikstan.

Doch es wird nicht nur Änderungen hinsichtlich der Map geben, denn: All eure Stats werden in Warzone mit dem Start von Season 1 zurückgesetzt. Was es damit auf sich hat, verraten wir euch hier.

„Wer noch prahlen will, soll Screenshots machen“

Welche Stats werden zurückgesetzt? Am 5. Dezember schreibt der Entwickler Raven Software auf X (ehemals Twitter), dass Warzone mit einer „frischen Kampf-Bilanz“ in die Season starten wird, spezifiziert in dem Beitrag aber nichts Genaues.

Somit gehen wir davon aus, dass hier alle Stats in Warzone gemeint sind, die man einsehen kann:

Spielzeit

gespielte Spiele

Durchschnittliche Abschüsse pro Spiel

Punkte pro Minute

KD (Verhältnis zwischen Kills und eigenen Toden)

Platzierungen

Beste Waffen

Bestes Ende (pro Truppgröße)

In dem Beitrag schreibt Raven Software:

Season 1 von Call of Duty: #Warzone wird mit einer neuen Kampf-Bilanz starten, die direkt die Stats für Battle Royale anzeigen wird. Sichtbare Stats für Resurgence und Beutegeld werden in späteren Seasons erscheinen. Bitte beachtet, dass das Tracken der Stats für alle Modi mit dem Start von Season 1 beginnt und rückwirkend angezeigt wird, wenn die modusspezifischen Kampf-Bilanzen online gehen. Wenn ihr derzeit eine Kampf-Bilanz habt, mit der ihr gerne prahlen wollt, dann macht jetzt einen Screenshot davon, denn sie ist nur noch ein paar Tage lang verfügbar! Raven Software via X

„Spielt einfach, um Spaß zu haben“

Wie reagieren die Fans? Die Reaktionen fallen ziemlich gemischt aus. Die einen begrüßen das Zurücksetzen der Stats, andere trauern ihren KDs und Siegen hinterher. Nachfolgend haben wir ein paar Meinungen aus der Community für euch zusammengefasst, aus verschiedenen Posts auf X, die wir euch verlinken:

„midWinter“ via X: „Ich liebe es. Danke für die Kommunikation @RavenSoftware“

„Reece_C“ via X: „Das sollten mehr Spiele tun. Jetzt werde ich das Spiel tatsächlich holen, da sie die Kampf-Bilanz zurückgesetzt haben.“

„J007tv“ via X: „Gut. In den letzten Monaten zählte es nur etwa 1/3 meiner Kills und Tode. Der Scheiß war kaputt.“

„billy james“ via X: „W [Win]. Es ist im Grunde ein neues Spiel.“

„Augvsto“ via X: „W [Win], da meine Warzone 2-Statistiken begrenzt und wegen des [schlechten] Movements nicht so toll waren.“

„PBandzOfficial“ via X: „Also wird meine 2er KD gelöscht? Wow.“

„TVC15“ via X: „RIP an meinen einen Sieg in Al-Mazrah.“

Ein Nutzer ergänzt in einem Beitrag auf Reddit, der das Thema am 5. Dezember aufgegriffen hat: „Wenn ihr gut seid, werden die Stats besser sein, wenn sie zurückgesetzt werden, da ihr (wahrscheinlich) im Laufe der Zeit besser geworden seid. Außerdem sind Statistiken nicht wichtig, spielt einfach, um Spaß zu haben.“

Warum werden die Stats zurückgesetzt? Laut Dexerto hängt das mit der Integration von Warzone in CoD: MW3 zusammen und stellt einen Neuanfang dar. So soll auch das Movement aus MW3 eine Rolle in Warzone spielen und damit die veraltete Mechanik aus MW2 ablösen.

Mit dem Einzug von Season 1 in CoD: MW3 und Warzone kommt nicht nur neuer Content dazu – ein beliebter Modus soll bald nicht mehr unterstützt werden. Zwar wird er nicht komplett eingestampft, sondern vielmehr in seinem jetzigen Zustand sich selbst überlassen:

