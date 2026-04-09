Am 2. April 2026 startet Season 3 in Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone. Damit kommen nicht nur frische Maps in die Modi, auch das Movement im Battle-Royale bekommt ein Upgrade.

Season 3 steht vor der Tür und bringt neue Inhalte für Black Ops 7 und Warzone mit. Der Multiplayer wird um neun Karten, diverse Waffen und neue Modi erweitert, während Warzone mit „Launch Pad“ einen neuen POI erhält. Im Battle Royale halten außerdem Movement-Features Einzug, die man bisher vor allem aus dem Multiplayer kannte.

Was passiert mit dem Movement in Warzone? Ab Season 3 ziehen der Wall Jump und der Greifhaken in Warzone ein. Beide Mechaniken sind direkt zum Start verfügbar und eröffnen euch neue taktische Wege auf der Map. Mit dem Greifhaken könnt ihr etwa gezielt Jagd auf Camper machen, die sich auf Dächern verschanzt haben.

Laut den Entwicklern wurden diese Features jetzt integriert, um die Mobilität mit Fortbewegungsmöglichkeiten zu erweitern und individuelle Skills zu belohnen, nachdem sie in zeitlich begrenzten Modi bereits gut ankamen (Quelle: callofduty.com).

Der Wandsprung und auch der Greifhaken sind ab dem 2. April 2026 also auf allen „Battle Royale“-Maps verfügbar, ebenso im Resurgence-Modus. Auf einer Map sind sie jedoch deaktiviert.

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Auf welcher Map sind die Features deaktiviert? Der Wandsprung ist im Gulag deaktiviert. Zwar wird der Greifhaken in den Patch Notes nicht explizit erwähnt, es ist aber davon auszugehen, dass er nicht im zufälligen Loot des Gulags auftaucht, mit dem ihr euch im 1v1 verteidigt und um die Rückkehr auf die Map kämpft.

Im Blogpost auf callofduty.com schreiben die Entwickler dazu: „Wandsprünge sind im Gulag deaktiviert. Wir können schließlich nicht zulassen, dass Gefangene einfach entkommen, oder? Ihr müsst euch euren Weg nach draußen verdienen.“

Spieler meinen: Nützlich, um Camper zu kontern

Wie kommt das Update an? Auf Reddit herrscht zumindest Einigkeit darüber, dass diese Features die Spieldynamik massiv verändern werden. Einige Spieler geben zu bedenken, dass es dadurch fast sinnlos wird, sich als Squad den „High Ground“ zu sichern.

Viele vermuten zudem, dass vor allem Camper wenig Freude an den Features haben dürften, da sie nun viel leichter auf ihren Positionen überrumpelt werden können. Der Nutzer ChemicalPower2522 schreibt etwa: „Endlich ein Weg, um die Leute zu kontern, die mit 8 Claymores zu viert in jeder Ecke auf hohen Gebäuden hocken.“

MoSSiK619 stellt fest, dass der Greifhaken damit fast zur Pflichtausrüstung wird. Wer jemanden verfolgen will, der mit dem Greifhaken abhaut, benötigt selbst einen, um dranzubleiben. Viele Spieler sind aber zumindest neugierig darauf, die neuen Gadgets im Battle Royale selbst auszuprobieren.

Wie sich die Features langfristig schlagen, wird sich nach dem Release von Season 3 in Warzone zeigen. Andere Movement-Perks im Battle Royale standen zuletzt bereits vor der Einführung in der Kritik, weil sie laut einigen Fans „faul“ wirken und die Immersion stören. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Fans sind unzufrieden mit neuen Perks in CoD: Warzone, da sie für holpriges Movement sorgen