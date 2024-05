EA will Werbeanzeigen in Spielen schalten, sieht darin „Wachstumsmotor“

Der Videospiel-Konzert Electronic Arts überlegt aktuell, in Zukunft Werbeanzeigen in ihren Spielen zu schalten. Dadurch könnte das Unternehmen noch weiterwachsen, teilte der CEO von EA in einer Konferenz mit.

Was hat EA vor? Electronic Arts gehört zu den größten Unternehmen im Bereich Videospiele. Der Konzern ist für große Marken wie Battlefield, Mass Effect und vor allem für mehrere Sportspiele wie UFC oder natürlich FC24 verantwortlich.

Allerdings ist EA darauf bedacht, weiterzuwachsen. Das könnte mit der Schaltung von Werbeanzeigen in den Spielen gelingen. Es ist eine kontroverse Überlegung, die in der Vergangenheit bereits für Unmut unter den Spielern gesorgt hat. Aus diesem Grund gibt sich der CEO von EA aktuell noch zurückhaltend, was genaue Details betrifft.

Hier seht ihr den Trailer zu einem der Flagschiffe von EA – FC24:

EA Sports FC 24: Der Nachfolger von FIFA zeigt sich erstmals im neuen Ankündigungstrailer

Werbung „wohlüberlegt“ einsetzen

Was sagt der CEO? Andrew Wilson ist Chef von EA und sprach in einer Telefonkonferenz des Unternehmens vom 7. Mai 2024 über verschiedene Themen. Unter anderem über das nächste Battlefield, aber auch über Anzeigenschaltungen.

Auf die Frage, ob es in EA-Spielen zukünftig Werbeeinblendungen geben wird, antwortete Wilson:

Ich denke, es ist noch früh an dieser Front. Und wir haben im Laufe unserer Geschichte immer wieder darauf geachtet, dass wir Werbung im Kontext unserer Spielerfahrungen sehr wohlüberlegt einsetzen. Andrew Wilson via kotaku.com

Trotzdem gäbe es eine sehr große Anzahl an Spielern, die unzählige Stunden in die Spiele investieren. Wäre Werbung Teil der Spielerfahrung, würde daraus ein „bedeutender Wachstumsmotor“ entstehen.

Interne Teams bei EA befassen sich bereits mit der Umsetzbarkeit der Idee. Es stellt sich die Frage, wie genau Anzeigen in Spiele implementiert werden könnten. Und wie die Community miteingebunden werden kann. Immerhin sollen die Spieler positiv auf die Werbung reagieren.

Kann das funktionieren? Wie genau die Werbung ihren Weg in die Spiele finden wird, ist also noch unklar. Versuche aus der Vergangenheit zeigen aber, dass die Community sehr schlecht darauf reagiert, wenn die Spielerfahrung durch Werbung gestört wird.

EA selbst hatte im Jahr 2020 bereits mit Anzeigen experimentiert. In UFC 4 erschien mitten in den Kämpfen Werbung für die Serie „The Boys“. Nach negativer Resonanz entfernte EA diese Anzeige wieder.

Vermutlich möchte man sich einen eleganteren und durchdachteren Weg ausdenken, um zukünftig Werbung in Spielen zu schalten.

Es wird sich zeigen, ob die Spieler bereit sind, das langfristig zu akzeptieren. Oder ob es weiterhin ein No-Go bleibt, in einem Produkt, für das bereits Geld ausgegeben wurde, zusätzliche Anzeigen zu sehen. 2023 war kurzzeitig Werbung in Ubisoft-Spielen zu sehen – die Community war darüber sehr verärgert.