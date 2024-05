Der Chef von EA spielte bereits das nächste Battlefield, nennt es ein großartiges Live-Service-Game

Der Chef von EA hat über das nächste Battlefield gesprochen, doch seine Aussagen machen die Fans der Reihe skeptisch.

Am 7. Mai 2024 hat Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, in einem sogenannten Earnings Call über das kommende Battlefield gesprochen.

In einem Earnings Call besprechen Unternehmen die Finanzergebnisse eines bestimmten Zeitraums. Häufig gibt es im Anschluss noch eine Art Diskussionsrunde, bei der Investoren Fragen stellen können.

„Ein großartiger Live-Service“

Was genau sagt er? Andrew Wilson sagt in dem Earnings Call, das aktuelle Battlefield-Team sei das größte in der Geschichte des Franchise. Erst kürzlich habe er dem Team einen Besuch abgestattet und war begeistert von dem, was sie ihm zeigten und was sie spielen konnten.

Und ja, seinen Aussagen zufolge wird auch der kommende Battlefield-Ableger wieder ein Live-Service-Game:

Das ist das größte Battlefield-Team in der Geschichte der Franchise. Vor ein paar Wochen habe ich die Teams besucht, und ich könnte nicht begeisterter sein von dem, was sie gezeigt haben und was wir spielen konnten. Ich habe gerade eine Menge Zeit mit dem gesamten Battlefield-Team verbracht und gespielt, was sie aufbauen, und es wird ein weiterer großartiger Live-Service werden. Andrew Wilson über das nächste Battlefield

Was sagt die Community zu den Aussagen? In den sozialen Netzwerken zeigen sich Battlefield-Fans nicht sonderlich begeistert von den Aussagen des EA-CEOs. Für viele ist die Formulierung ein erstes Warnsignal, besonders nach dem Release-Fiasko von Battlefield 2042.

HiddenXperia via x.com: „Ich weiß jetzt schon, dass ich dieses Spiel nicht spielen will, danke Andrew!“

JesusRice123 via Reddit: „Live-Service ist ein Stichwort. Nach 2042 muss ich das aus erster Hand sehen, bevor ich glaube, dass es irgendeine gute Qualität hat.“

BigfryTV via x.com: „Es ist sehr aufschlussreich, dass er nie sagte: ‘Das wird ein gutes Spiel’ LOL.“

Insgesamt wird wohl die gesamte Community den Release des nächsten Battlefield aufmerksam beobachten. Nachdem Battlefield 2042 den Erwartungen vieler Spieler hinterherhing, wird der kommende Teil wohl besonders kritisch betrachtet werden. In Battlefield 2042 läuft derweil mit Season 7 die letzte Season des Shooters: Battlefield 2042 streicht ein Feature, das regelmäßig neue Inhalte brachte – Will sich auf die Zukunft konzentrieren