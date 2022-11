Battlefield 2042 bekommt einen neuen Panzer mit Railgun – Fans glauben, Season 3 wird die bislang beste

Battlefield 2042 erhält mit dem Release von Season 3 einen neuen Battle Pass, der verschiedene Belohnungen enthält. Mit dabei ist neben einem neuen Spezialisten auch ein Panzer, der eine Railgun besitzt. Auf MeinMMO seht ihr den Trailer zu Season 3.

Was ist das für ein Update? Am 22. November 2022 startet Battlefield 2042 in die dritte Season des Shooters, die den Namen „Escalation“ trägt. Mit dem Start der Season kommt der jüngste Ableger der beliebten Reihe zusätzlich in den Xbox Game Pass.

Wie schon in den vorangegangenen Seasons enthält das Update neuen Content. Dieser konnte schon in Season 2 überzeugen und Battlefield 2022 konnte endlich wieder Spieler begeistern.

Welche neuen Inhalte erscheinen? Mit Season 3 erhält Battlefield 2042 eine neue Map namens Spearhead, neue Waffen und den neuen Spezialisten „Rasheed Zain“.

Ein weiteres Highlight der Season 3-Inhalte ist zudem das neue Fahrzeug, der EMKV90-TOR. Bei dem Vehikel handelt es sich um einen Panzer, der als Primärbewaffnung über eine Railgun verfügt. Den neuen Panzer gibt es auf Stufe 22 im Battle Pass von Season 3. Insgesamt verfügt der Pass über 100 Stufen.

Einige Highlights des Updates und des Battle Passes erreicht ihr im Trailer über die nachfolgenden Timestamps.

00:12 – der neue Spezialist Rasheed Zain und sein Gadget

00:37 – der neue Panzer EMKV90-TOR inklusive Railgun

00:57 – Wurfmesser

01:23 – neues Takedown „the Impaler“

In Battlefield 2042 startet bald Season 3 – Alles zur neuen Map, Waffen und Release

„2042 verdient es, ein gutes Spiel zu sein!“

Was sagen die Spieler? In den Kommentaren des Trailers zu Season 3 zeigen sich einige Battlefield-Spieler optimistisch. Sie loben, dass das Entwicklerteam auf das Feedback der Community reagiert und weiterhin an dem Shooter arbeitet.

„Ehrlich gesagt, sieht Saison 3 wie die bisher beste Saison aus. Die Karte sieht toll aus. Skins sehen viel besser aus.“ 140 „Gefällt mir“-Angaben

„Danke, dass ihr auf die Community hört und versucht, das Spiel zu verbessern. […] 2042 verdient es, ein gutes Spiel zu sein!“ 429 „Gefällt mir“-Angaben

„Ich liebe, wie diese Karte aussieht, vor allem die Fabrik ist so toll!“ 104 „Gefällt mir“-Angaben



Die „Gefällt mir“-Angaben zu den Kommentaren sind dabei als Indiz zu deuten, dass die Spieler mit ihren Aussagen zumindest teilweise auf Zustimmung seitens der Community stoßen.

Wie gut Season 3 tatsächlich bei den Spielern ankommt, wird sich zeigen, sobald die ersten Shooter-Fans die neuen Inhalte testen konnten.

Was kommt im Verlauf von Season 3? Neben den neuen Inhalten, die Battlefield 2042 zum Start von Season 3 erhält, dürfen sich die Fans des Shooters auch auf eine Überarbeitung der Spezialisten freuen.

DICE hat auf das Feedback der Spieler wahrgenommen und sich dazu entschieden, das System der Klassen zurückzubringen, in das die Spezialisten eingearbeitet werden sollen.