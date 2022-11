In Battlefield 2042 startet bald Season 3 – Alles zur neuen Map, Waffen und Release

In Battlefield 2042 startet Season 3 bald unter dem Namen „Escalation“. Wir auf MeinMMO zeigen euch passend dazu alle Neuerungen der Season, sowie neue Waffen und Anpassungen von großen Maps.

Wann startet Season 3? Die Entwickler hinter Battlefield 2042 sind sehr spärlich mit Informationen über Season 3 umgegangen. Weder ein Release-Datum, noch Infos bezüglich Inhalten wurden preisgegeben bis jetzt. Der offizielle Startzeitpunkt von Season 3 ist nun auf den 22. November datiert. Eine genauere Zeitangabe ist jedoch noch nicht bekannt.

Zusätzlich hat DICE jetzt auch kommende Inhalte, Veränderungen an schon existierenden Maps und Waffen vorgestellt, die ihr in Escalation erleben werdet. Wir zeigen euch deshalb, was euch erwarten wird.

Battlefield 2042 Season 3 – Alle neuen Inhalte zu Escalation

Welche neuen Inhalte erscheinen? Da Season 3 schon einen Startzeitpunkt hat, dürfen auch die neuen Inhalte nicht fehlen. Zu den Inhalten gehören:

Neue Waffen Rorsch MK-4 NVK-S22 NVK-P125

Neue Vault-Waffen XM8 LMG A-91

Neues Gadget Wurfmesser

Neuer Spezialist Zain

Neue Map Spearhead

Neues Fahrzeug EMKV90-TOR

Überarbeitete Maps Manifest Breakaway



Das erwartet euch in Season 3

Wir gehen nun detaillierter in die kommenden Neuerungen ein und zeigen euch die wichtigsten Inhalte.

So sieht die neue Map in Season 3 aus: Die neue Map befindet sich in Schweden und heißt „Spearhead“. In dieser seid ihr von grünem Terrain umgeben, indem große Fabriken einer futuristischen Firma ihren Standort haben.

Eine große Map mit vielen grünen Stellen

Ihr könnt dort durch die großen Fabriken spazieren und die gelben Fertigungsroboter entdecken und sie sogar als Deckung benutzen.

Die neue Map ist genauso groß wie die bekannte Map „Stranded“. Sollte euch jedoch eher die Landschaft interessieren, so könnt ihr die Felsformationen und Hügel im Kampf zu eurem Vorteil nutzen.

Was können die neuen Waffen? Insgesamt existieren drei neue Waffen, die ihr zum Release von Season 3 ergattern könnt. Diese unterscheiden sich stark von den bekannten Waffen, da sie futuristischer gebaut sind und sogar elektromagnetische Projektile nutzen. Das etwartet euch:

Rorsch MK-4 – Ist ein Gewehr mit verschiedenen Feuermodi und eletkromagnetischen Projektilen die eine hohe Zerstörungskraft besitzen

NVK-S22 – Ist eine Doppelläufige halbautomatische Schrotflinte mit vielen Anpassungsmöglichkeiten

NVK-P125 – Ist eine halbautomaitsche Pistole mit einem langen Lauf mit der ihre große Entfernungen abdecken könnt

Anpassungen von alten Maps: Das Entwicklerteam hat sich das Feedback der Community angesehen und sich an die Arbeit gemacht die großen Maps „Manifest“ und „Breakaway“ aufzupolieren.

Diese bekamen nicht nur grafische Neuerungen, sondern auch komplette Anpassungen auf den Maps selbst. Hindernisse oder Gebäude wurden komplett entfernt, neu zusammengesetzt oder verschoben.

Es wurden mehr Deckungen hinzugefügt und einige Areale offener gestaltet damit ihr im Highground einen besseren Überblick über die Schlachtfelder bekommt.

Spezialisten werden überarbeitet: Die Spezialisten bekommen im späteren Verlauf von Season 3 auch eine Überarbeitung spendiert. DICE hat sich dazu entschieden, das System der Klassen zurückzubringen und die Spezialisten darin einzubetten.

Jede Klasse wird Klassen-Items und -Gadgets bekommen die ihr selbst zusammenstellen könnt.

Jede Klasse bekommt Vorteile für bestimmte Waffen Aufklärer können länger ihren Atem mit Snipern anhalten



Battlefield 2042 ist für kurze Zeit kostenlos: Anfang Dezember lässt euch das Entwicklerteam passend zu Season 3 kostenlos den Shooter austesten.

Die Testphasen gehen ungefähr ein Wochenende lang und lassen euch kurz in die Welt des bekannten Shooters hineinschnuppern. Folgende Daten solltet ihr im Auge behalten:

Xbox: 1 – 4 Dezember 2022

Steam: 1 – 5 Dezember 2022

PlayStation: 16 – 23 Dezember 2022

Das waren alle wichtigen Infos zur neuen Season in Battlefield 2042. Werdet ihr diese zocken und wenn ja was ist eure liebste Neuerung? Lassst uns gerne einen Kommentar da!