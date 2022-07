EA findet Leute doof, die nur Singleplayer-Spiele zocken – Sogar die Mitarbeiter schütteln den Kopf

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So reagiert das Internet: Der Tweet sammelte innerhalb kürzester Zeit zehntausende Antworten, Zitate und Retweets an. Darunter sind bekannte Namen wie der Journalist Paul Tassi, die Streamer JackSepticEye und Gladd oder auch der bekannter YouTuber VideogameDunkey.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Insert

You are going to send email to