So will Battlefield 2042 trotzdem eine Story bieten: Statt eine “filmreife” Kampagne zu liefern, will Battlefield 2042 seine Geschichte über das Setting des Shooters und saisonale Inhalte erzählen.

Erwartet aber keinen Spaziergang, denn laut Entwickler DICE sollen die Bots kaum von echten Spielern zu unterscheiden sein und sehr intelligent agieren. Ob das am Ende wirklich so ist, bleibt abzuwarten.

Solltet ihr Freunde am Start haben, könnt ihr sogar im Koop gegen Bots spielen. So könnt ihr einfach mit Freunden oder alleine loslegen und sogar Battle-Pass-Belohnungen freischalten.

Die Story-Inhalte der letzten Ableger wie Battlefield 4, Battlefield Hardline, Battlefield 1 und Battlefield V wussten nur in wenigen Momenten zu überzeugen und sprachen nur einen kleinen Teil der Community an. Daher war dieser Schritt für DICE wohl notwendig.

Warum hat Battlefield 2042 keine Kampagne? Entwickler DICE begründet den Verzicht auf eine Story-Kampagne damit, dass man die Ressourcen lieber voll für den Multiplayer verwenden will. Das Studio besinnt sich nach eigenen Aussagen auf die eigenen Stärken und Erfahrungen – und die liegen vornehmlich im Multiplayer. (via eurogamer.net )

Insert

You are going to send email to