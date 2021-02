Was weiß man über das nächste große Battlefield nach Battlefield 5? MeinMMO fasst alle bekannten Infos zum nächsten Ableger der Shooter-Reihe für euch zusammen.

Wie steht es mit Battlefield 6? Viele Infos zu Release, Setting und Inhalten gibt es bisher noch nicht. Auf einer Investoren-Konferenz gab es Ende 2020 erste Infos zum Release und was die Spieler erwarten können. Am 2. Februar 2021 gab es zudem einen Quartalsbericht von EA, der nun nochmals einige Hinweise gibt.

Somit gibt es einen kleinen Ausblick auf das, worauf sich Fans im kommenden Ableger der Militär-Shooter-Reihe freuen können. In diesem Special fasst MeinMMO zusammen, was bisher zum neuen Battlefield bekannt ist und welche Gerüchte im Umlauf sind.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, um euch auf dem neuesten Stand zu halten.

Was erwartet uns im nächsten Battlefield? Wahrscheinlich nicht der 2. Weltkrieg wie in BFV.

Battlefield 6 – Vorstellung, Release, Plattformen

Wann soll Battlefield 6 vorgestellt werden? Fans können wohl bald mit neuen Infos zum nächsten Ableger der Shooter-Reihe rechnen. EA gibt an, dass man das neue Battlefield noch in “Spring 2021”, als noch in diesem Frühjahr vorstellen möchte. Bis spätestens Mai sollte man also mit ersten, handfesten Infos rechnen. Wann ist der Release von Battlefield 6? Als Release-Zeitraum gibt der Publisher Ende 2021 an, also voraussichtlich im Zeitraum Oktober bis Dezember. Vergangene Battlefield-Ableger wie Battlefield 5 erschienen meist im Oktober oder November. Es würde also zur Tradition der Reihe passen. Für welche Plattformen erscheint Battlefield 6? Offenbar erscheint der Shooter nicht nur auf PC, Xbox Series X und S sowie PS5, sondern auch auf den LastGen-Konsolen Xbox One und PS4. Dennoch soll das kommende Battlefield bei den NextGen-Konsolen aus dem Vollen schöpfen. In welchem Setting soll Battlefield 6 spielen? Konkrete Infos wurden dazu nicht genannt. Es wird aber wohl nicht mehr in Richtung 1. oder 2. Weltkrieg gehen, wie in Battlefied 1 und 5. EA gibt an, man wolle die volle Bandbreite an militärischer Kriegsführung liefern.

Laut einem Insider orientiert sich das Setting an Battlefield 3, das ein modernes Setting in der heutigen Zeit hatte. Es sieht also so aus, als könnten sich Fans auf einen modernen Militär-Shooter freuen. Sicher ist das bisher aber nicht.

Erwartet uns ein Setting, das dem von BF3 ähnelt?

Größere Maps, mehr Spieler, mehr Zerstörung?

Wie sieht es mit den Maps aus? Aus dem Quartalsbericht geht hervor, dass das neue Battlefield die größten Maps der Reihe bieten soll. Genaue Spielerzahlen werden nicht genannt.

In einem Insider-Bericht hieß es Ende 2020 zudem, dass die neuen Maps wohl dank der NextGen-Konsolen in bestimmten Modi bis zu 128 Spieler unterstützen. Womöglich gibt es also 64vs64-Spieler-Modi.

Von EA heißt es dazu:

“Das Spiel nutzt die gesamte Power der Next-Generation-Plattformen, um massive und immersive Schlachten zum Leben zu erwecken, mit mehr Spielern als je zuvor.” via Gamespot.com

Man wolle die Entscheidungsfreiheit, Zerstörung, Fahrzeug- und Waffen-Kämpfe auf ein neues Level heben.

Basierend auf einer Tech-Preview von der EA Play 2020, spekulieren Fans im Battlefield-Forum über die Möglichkeit, dass es sogar bis zu 256 Spieler, also 128vs128 auf einer Map geben könnte.

Die Tech-Demo könnt ihr euch hier im Video von Youtuber Westie anschauen:

So oder so, werden wohl deutlich mehr Spieler im nächsten Battlefield gegeneinander antreten können, als in den Vorgängern.

Offen ist, ob das auch für die LastGen-Konsolen gilt. In Battlefield 5, dem aktuellen Teil der Reihe, sind maximal 64 Spieler auf einer Map möglich.

In dem Quartalsbericht gibt EA außerdem an, dass man sich voll im Zeitplan befinde und die Entwicklung von Battlefield 6 gut voranschreitet. Man gibt sich also optimistisch, pünktlich zum Ende des Jahres 2021 fertig zu werden.

Wie steht es mit Battle Royale? Dazu gibt es keine Neuigkeiten. Es ist aber durchaus möglich, dass EA hier Konkurrenz zur Call of Duty: Warzone liefern könnte. Battlefield 5 kam ebenfalls mit einem Battle Royale – Firestorm. Der lief jedoch nicht besonders erfolgreich. Hinweise auf ein Battle Royale für Battlefield 6 gibt es derzeit nicht.

Freut ihr euch auf das neue Battlefield? Oder bleibt ihr erstmal skeptisch? Würdet ihr euch über ein modernes Setting freuen?

Um Battlefield 5 ist es seit einer Weile still. Das letzte Kapitel erschien schon vor einigen Monaten: Battlefield 5 bringt letztes Kapitel – Spieler zwischen Freude und Trauer