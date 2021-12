Habt ihr den Trick bereits ausprobiert und konntet Verbesserungen feststellen? Oder ist eure Performance immer noch so schlecht, dass das Zocken des Shooters von EA weiterhin keinen Spaß macht? Erzählt uns, wie gut der Trick funktioniert und diskutiert mit uns in den Kommentaren!

Hier kommt es also darauf an, welche Hardware ihr aktuell verwendet. Es spielen euer Prozessor, eure Grafikkarte und der Arbeitsspeicher eine Rolle. Einige User auf reddit kritisieren außerdem, dass der Trick sehr umständlich sei:

Was ist das für ein Trick? Ein User hatte den Trick im Subreddit von Battlefield 2042 vorgestellt (via reddit.com ). Er selbst zockt mit einer GeForce RTX 3080 und hatte maximal 50 bis 60 FPS bei hohen Grafikeinstellungen.

Nun hat ein User auf reddit erklärt, wie man seine Performance in Battlefield 2042 spürbar verbessern kann, wenn man auf dem PC spielt. MeinMMO stellt euch den Trick vor und erklären euch, wie es funktioniert. Mit dem Trick könnt ihr je nach Setting und System einiges an FPS aus eurem Spiel holen, eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht.

