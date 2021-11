Battlefield 2042 will endlich seine größten Probleme beheben, zeigt Roadmap mit über 200 Verbesserungen

Was haltet ihr von den Ankündigungen? Seht ihr Battlefield auf dem richtigen Weg? Passend dazu könnt ihr an unserer Umfrage teilnehmen und mit uns diskutieren:

Darum geht es in dem Blog-Post: DICE äußert sich ausführlich zum Start von Battlefield 2042 und den Problemen, die man angehen möchte. Vorab bedanken sich die Entwickler bei den Spielern, es seien fast doppelt so viele dabei wie zuvor beim Start von Battlefield V.

Battlefield-Entwickler DICE hat sich in einem ausführlichen Blog-Post auf der offiziellen Website von Battlefield 2042 zur Lage, dem nächsten Update und zur Zukunft geäußert. MeinMMO fasst für euch zusammen, was im nächsten Patch steckt und wie die Roadmap nach Release aussieht.

