Alle 22 Waffen von Battlefield 2042 im Überblick: Das sind ihre Vor- und Nachteile

Das sind alle Waffen in Battlefield 2042 in einem Überblick. Welche Waffe ist euer Liebling, und wieso? Welche Waffe wollt ihr noch unbedingt freischalten? Und welche Aufsätze benutzt ihr am liebsten? Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da.

Aber ihr solltet den Nahkampf möglichst vermeidet. Versucht also, möglichst in der hinteren Reihe eines vorrückenden Trupps stehen, und von dort Druck auf Gegner aufbauen.

Mit der DM7 müsst ihr nicht stillstehen und campen, sie eignet sich sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.

Fans dieses Waffentyps kommen also mit der LCMG auf ihre Kosten. Leider ist sie aktuell auch vom Bloom betroffen, wenn auch nicht so stark wie manche Sturmgewehre.

Viel Munition wird durch eine Schwerfälligkeit aller Animationen ausgeglichen. So muss man nicht so viel Wert auf perfekte Präzision legen und kann mit Dauerfeuer Gegner unter Druck setzen.

Aber das ist kein Nachteil: Die M5A3 ist nie die beste Waffe, aber in den meisten Situationen eine gute Wahl. Weil in Battlefield 2042 sich eine Situation schnell ändern kann, seid ihr mit der M5A3 immer gut gewaffnet. Die Aufsätze helfen weiterhin dabei.

Wie nutze ich diese Waffe? Ein Blick auf die Werte der M5A3 verraten, was hinter der Waffe steckt: 50 von 100 Punkten hat die Waffe standardmäßig in allen Kategorien. Selbst die Kadenz und Magazingröße sind durchschnittlich.

Die PP-29 ist so flexibel, dass es schwer ist, sie falsch zu nutzen. Zwar ist es nicht empfehlenswert, sie auf höchste Distanzen zu verwenden – aber sie ist da auch nicht komplett nutzlos. Diese MP ist in fast jeder Situation die richtige Wahl.

Wir stellen euch alle 22 Waffen vor, die ihr in Battlefield 2042 spielen könnt. Wir nennen euch auch die wichtigsten Vor- und Nachteile der Waffen. Außerdem geben wir eine kurze Einschätzung zur optimalen Nutzung jeder Waffe. Weitere 55 Waffen stehen euch in Battlefield Portal zur Verfügung.

Zum Release gibt es in Battlefield 2042 genau 22 Waffen zur Auswahl. MeinMMO stellt sie euch alle vor. Wir sagen euch auch die wichtigsten Vor- und Nachteile jeder Waffe und erklären kurz, wie ihr sie am besten nutzt.

Insert

You are going to send email to