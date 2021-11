Battlefield 2042: Trick lässt euch zum Start ganz einfach Waffen leveln und Aufsätze freischalten

Um die 22 Waffen zum Release von Battlefield 2042 zu leveln, benötigt es etwas Geduld. Mit einem simplen Trick geht das aber ganz einfach und schnell. MeinMMO sagt euch, wie.

In Battlefield 2042 könnt ihr alle eure Waffen leveln. Mit neuen Leveln schaltet ihr neue Aufsätze und Tarnungen für eure Waffe frei. Die Aufsätze können das Gefühl der Waffe komplett verändern – und damit vielleicht auch eure Effektivität mit ihr.

Um für eine Waffe in Battlefield 2042 alle Aufsätze freizuschalten, braucht ihr circa 400 Kills mit dieser Waffe. Bei 22 Waffen kann das in normalen Matches lange dauern.

Glücklicherweise gibt es einen Trick, mit dem ihr ganz einfach und schnell diese Kills einsammeln könnt. Das Beste daran: Ihr nervt mit eurer Farming-Methode noch nicht einmal andere Spieler.

Wichtige Information: Aktuell ist diese Methode beschränkt für die ersten Aufsätze jeder Waffe. Laut den Entwicklern soll diese Limitation mit einem späteren Patch wieder aufgehoben werden (via



Für viele Waffen sind gerade die ersten Aufsätze, die man freischalten kann, die wichtigsten und hilfreichsten. Aus diesem Grund lohnt sich die Methode trotz dieser Einschränkung auch jetzt schon.



Waffen leveln und Aufsätze freischalten gegen Bots

In Battlefield 2042 ist es möglich, mit Kills in Bot-Matches eure Waffen zu leveln. Getötete Bots zählen zu den Kills, die ihr zur Freischaltung von Waffen-Aufsätzen benötigt. Da ihr die Bots auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad einstlelen könnt, geht diese Methode schnell und einfach.

So startet ihr ein Bot-Match: Um ein Match gegen Bots zu starten, müsst ihr folgende Schritte beachten:

Wählt im Startmenü den Spielmodus ‘All-Out-Warfare.’

Geht auf “Spielmodus wechseln.” Mit Maus & Tastatur: Klickt im Kasten links unten auf den Schriftzug “Spielmodus wechseln.” Mit Controller: Drückt X (Xbox) beziehungsweise Viereck (Playstation)

Wählt oben rechts “Solo & Koop” aus Mit Maus & Tastatur: Klickt auf den Schriftzug “Solo & Koop.” Mit Controller: Drückt RB (Xbox) beziehungsweise R1 (Playstation)

Wählt zwischen Eroberung oder Durchbruch

Optional: Ändert die Schwierigkeit der Bots und die Map Mit Maus & Tastatur: Drückt ‘F.’ Mit Controller: Drückt Y (Xbox) beziehungsweise Dreieck (Playstation)

Verlasst den Bildschirm und startet das Spiel

In dem Kasten links unten findet ihr die Option “Spielmodus wechseln”

So funktioniert diese Methode: Nach wenigen Augenblicken solltet ihr im Bot-Match sein. Versucht jetzt, so viele Bots wie möglich zu töten. Achtet aber darauf, dass ihr für Kills tatsächlich die Waffe verwendet, die ihr leveln wollt.

Wie in unserem Guide zum XP-Farming empfehlen wir hier den Modus ‘Durchbruch.’ Zwar könnt ihr gegen Bots nicht unendlich diese Farm-Methode verwenden, aber ihr seid so schneller in der Action. Das hilft, schnell viele Kills zu sammeln.

Ihr solltet schnell sehen, dass ihr dank dieser Methode mit frischen Waffen einige Aufsätze freischaltet.

Momentan ist die Menge an freischaltbaren Aufsätzen pro Waffe limitiert. Wir empfehlen, viele verschiedene Waffen zu benutzen. Ihr könnt aktuell zwar nicht unendlich aufleveln. Die Möglichkeiten jetzt reichen aber dennoch aus, um euch einen Vorteil zu verschaffen.

Diese Aufsätze für die SFAR-M GL wurden in einem Bot-Match freigeschaltet.

Mit dieser Methode könnt ihr die neuen Waffen, die ihr freigeschaltet habt, schnell und einfach auf ein Level bringen, das euch in echten Matches hilft. Das ist besonders für die aktuell besten Waffen empfehlenswert.

Werdet ihr diese Methode nutzen, um euch einen frühen Vorteil zu verschaffen? Findet ihr, das Leveln von Waffen in Battlefield 2042 macht Spaß? Oder findet ihr die benötigte Anzahl von Kills unangemessen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

