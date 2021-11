Mit einem einfachen Trick könnt ihr in Battlefield 2042 schnell XP farmen – Sogar ohne Farm-Lobby

Leveln kann in Battlefield 2042 lange dauern. Ihr braucht sowohl Erfahrungspunkte („XP“) für euer Level als auch Kills für eure Waffen. MeinMMO verrät, wie ihr leicht und schnell farmen könnt.

Wozu brauche ich XP? In Battlefield 2042 müsst ihr Erfahrungspunkte („XP“) sammeln, um im Level aufzusteigen. Durch höhere Stufen schaltet ihr mehr Waffen und Gadgets frei, die ihr dann in den Spielen nutzen könnt.

Mit den Waffen selbst müsst ihr dann noch einmal Kills machen, um Aufsätze zu bekommen. Die Aufsätze könnt ihr dann in einer Vorauswahl mit ins Match nehmen und in den Runden ad hoc wechseln.



Wie bekomme ich XP? Grundsätzlich bekommt ihr Erfahrungspunkte, indem ihr zockt. Das Erreichen von Zielen, Wiederbeleben von Kollegen und Töten von Gegnern gewährt XP. Ihr levelt also immer, indem ihr spielt – wenn die Server euch lassen.

Am effizientesten sind jedoch Kills, da ihr damit zugleich Aufsätze freischaltet. Und dazu gibt es einen Trick, mit dem das besonders gut funktioniert.

Leicht XP farmen in „Durchbruch“

So farmt ihr XP: Wählt den Modus Durchbruch im „All-Out Warfare“. Durchbruch ist einer der 4 Modi von Battlefield 2042 und eine Art Abwandlung der bekannten Eroberung. Die Map, auf der ihr spielt, ist dabei egal.

Sucht euch ein Loadout aus, das ihr spielen möchtet und wählt dann den Spezialisten Sundance. Sundance hat als besondere Fähigkeit einen Wingsuit, mit dem sie weite Strecken auf der Map zurücklegen kann. Mehr dazu findet ihr in unserem Guide:

Alle 10 Klassen-Spezialisten von Battlefield 2042 und was sie drauf haben

Wählt für den Einstieg einen hohen Punkt auf der Map aus – etwa ein Hochhaus oder ein Gunship, wenn euer Team gerade eines hat. Springt ab und gleitet über die Map, um die gegnerische Linie herum und hinter diese.

Seid ihr in der Flanke gelandet, könnt ihr anfangen, die Gegner einfach umzumähen. Das wird vermutlich nicht lange funktionieren, aber für kurze Zeit gut genug, um euch einige Kills zu bescheren.

Der YouTuber Average Ol’ Gaming zeigt, wie das aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum geht das nur in Durchbruch? Anders als bei Eroberung habt ihr bei Durchbruch eher eine konkrete Front. Das heißt: mehr Gegner sind hier auf einem Fleck und halten die Stellung gegen euer Team.

Das erlaubt es euch, sie zu flankieren, ohne selbst sofort Feinde im Rücken zu haben, die an anderer Stelle spawnen. Da Sniper und DMRs gerade zu den stärksten Waffen zählen, ist es wahrscheinlich, dass ihr einen Haufen Camper findet, die ihr aufmischen könnt.

Eurem Team helft ihr dabei ebenfalls, da gerade Scharfschützen gut darin sind, einen Vorstoß aufzuhalten. Schaltet ihr sie aus, kommt ihr dem Sieg näher.

XP farmen mit Lobbys in Portal – Aber das hat einen Haken

Was sind XP-Farm-Lobbys? Die aktuell beliebteste Methode, um XP zu farmen, sind Bot-Lobbys. Das sind bestimmte Modi, welche im neuen Portal-Modus von Battlefield 2042 angeboten werden. Die sehen aus wie folgt:

ein kleines Team aus etwa 6 Spielern spielt zusammen

die Gegner sind allesamt Bots

die Bots haben keine Waffen und nur einen Lebenspunkt

Spieler sammeln sich dann und mähen die Bots regelrecht nieder. Solche Lobbys finden sich zuhauf im Browser von Portal. Das Spiel wird regelrecht davon überschwemmt.

Darum müsst ihr hier aufpassen: Die meisten dieser Lobbys sind bereits „voll“. Tretet ihr bei, passiert es wahrscheinlich, dass ihr auf Seiten der Bots spawnt – ohne Waffen und ohne Lebenspunkte.

Viele Spieler versuchen dann verzweifelt, das Team zu wechseln, etwa durch den Befehl /swapteam, der aber nicht existiert. Sie sind ausgeliefert und sterben immer wieder. Es ist ein Glücksgriff, wenn ihr eine Lobby erwischt, in der ihr den „Gewinnern“ beitretet.

Es gibt jedoch zwei weitere Probleme. Zum einen haben die Entwickler die XP für diese Farm-Lobbys schon angepasst. Im Moment sind sie sogar vollkommen deaktiviert. Wenn sie wiederkommen, dann ziemlich sicher in schwächerer Form.

Zum anderen blockieren diese Lobbys die eigentlich kreativen Modi, für die Portal gedacht ist. Portal ist bereits jetzt das beliebteste Feature von Battlefield 2042, weil Spieler hier alles mögliche machen können. Allerdings fehlt die Kapazität dafür, weil alle nur Bot-Lobbys erstellen. Die Entwickler arbeiten bereits daran, mehr Platz zu schaffen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Tipp: Spielt solo gegen Bots

Wenn ihr dennoch leicht XP farmen wollt, öffnet einfach ein privates Spiel alleine oder im Koop. Hier könnt ihr ebenfalls gegen einfache Bots spielen und leicht Erfahrung und Kills sammeln, ohne ständig zu sterben.

Die XP hier wurden zwar ebenfalls generft, aber gerade die benötigten Kills für Waffen lassen sich unter Umständen schneller sammeln. Und wenn es euch rein ums Leveln geht, könnte sich das stumpfe Töten von Bots als gute Alternative erweisen.

XP farmen durch „PTFO“

Was ist PTFO? Die Abkürzung steht für „play the fucking objective“, also grob: Spiel das verdammte Ziel! Sie bezieht sich darauf, dass in Battlefield für den Sieg das Erfüllen von Zielen notwendig ist.

Im Standard-Modus Eroberung ist das das Einnehmen und Halten von Bereichen und Flaggen. Als Belohnung fürs Erfüllen dieser Ziele bekommt ihr Erfahrung und das kann sich richtig lohnen.

In unserem Video seht ihr alles, was ihr zu Battlefield 2042 wissen müsst in 2 Minuten:

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Wie bekomme ich XP? Am leichtesten geht es am Anfang eines Matches. Besorgt euch ein schnelles Fahrzeug wie ein Luftkissenboot und fahrt schnell zu den neutralen Gebieten. Nehmt diese ein und ein dicker Batzen Erfahrung ist euch sicher.

Ihr könnt dann weiter über die Map heizen und recht geschützt durch euer Fahrzeug weitere Punkte einnehmen oder schützen. Beim „normalen“ Spielen ist das die beste Möglichkeit, um zu leveln. Nur Waffen-Kills bekommt ihr damit nicht.

Wenn ihr noch besser werden wollt, solltet ihr unbedingt darauf achten, eure Performance zu optimieren. Dazu gibt es einige Tricks und Einstellungen, die ihr anpassen solltet:

5 Settings für Battlefield 2042, die eure Performance und das Gameplay verbessern