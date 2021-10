Battlefield 2042 Portal: Alle Infos zum Modus und welche Maps dabei sind

Was steckt noch in Battlefield Portal? Neben den Karten kommen zudem noch etliche Waffen aus den drei Ablegern, zusätzlich zu dem Arsenal aus Battlefield 2042, hinzu. Außerdem werden auch etliche Gadgets aus den Spielen enthalten sein.

Insgesamt gibt es in Portal also 13 Maps. Nach Release sollen dann weitere Karten folgen.

Was ist Battlefield Portal? Der Modus wird von Ripple Effect Studios (früher DICE LA) entwickelt. Portal soll ein Community-gesteuerter Modus werden, in dem die Spieler auf Inhalte und Karten von drei Battlefield-Klassikern zugreifen und eigene Spielmodi erstellen können. Zum Release sind das:

