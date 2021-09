Battlefield 2042 bietet Crossplay – So soll das zum Start funktionieren

Bedenkt, dass EA noch an diesem Feature arbeitet und hierfür sogar den Alpha-Playtest verschoben hat . Bis zum Release können sich also noch ein paar Dinge ändern.

Deshalb kommen die PS4- und Xbox-One-Versionen beispielsweise mit deutlich niedrigeren Spielerzahlen und kleineren Maps daher. So können die neuen Konsolen Schlachten mit bis zu 128 Spielern stemmen, während auf Xbox One und PS4 nur bis zu 64 Spieler antreten können.

So wird das funktionieren: Die Spieler werden mit Crossplay im Prinzip in zwei Gruppen eingeteilt, die untereinander plattformübergreifend spielen können:

Für welche Plattformen erscheint Battlefield 2042? Der Shooter erscheint für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 und PS5. Crossplay wird zwar möglich sein, doch nicht zwischen all den genannten Plattformen. Technische Gründe führen zu einigen Grenzen.

