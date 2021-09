Aktuelle Gerüchte von Branchen-Insidern deuten auf eine mögliche Release-Verschiebung von Battlefield 2042 hin. Der Shooter würde ein derartiges Schicksal mit vielen weiteren, großen Titeln teilen. Tarek Zehrer, freier Autor bei MeinMMO, findet: Langsam wird die Release-Politik in der Industrie nur noch nervig.

Was sind das für Gerüchte? Mehrere Branchen-Insider spekulieren in den letzten Tagen über eine mögliche Release-Verschiebung von Battlefield 2042. Sie alle melden, dass ihre Quelle von einem möglichen Release in 2022 berichten. (via thegamer.com)

Dabei nennen sie keine konkreten Details, viele halten die Möglichkeit aber für durchaus gegeben. Denn seit August ist es ist relativ ruhig um Battlefield 2042 geworden. Und das, obwohl der Release am 22. Oktober nicht mehr weit ist und das Franchise eines der wichtigsten aus dem Hause EA ist.

Es wäre also niemand überrascht, wenn es dazu kommen würde. Mich würde ein Release in 2022 ebenfalls nicht wundern, dennoch muss ich sagen: Langsam wird es lächerlich und nur noch nervig. Wozu brauchen wir eigentlich noch Release-Dates?

Ein kurzer Hinweis vorweg: Der Artikel richtet sich gegen die Release-Politik, nicht gegen die Entwickler hinter den jeweiligen Spielen. Sie haben nur bedingt Einfluss auf ein konkretes Release-Datum und ohnehin meist mit Crunch und zu hohen Arbeitszeiten zu kämpfen. Deswegen möchte ich diese explizit von der Kritik ausnehmen.

Release-Dates sind oft nur noch Platzhalter

Was ist das Problem? Guckt man sich die größeren Releases der letzten Jahre an, merkt man: Ein konkretes Datum hat nur noch geringfügige Aussagekraft.

Gerade bei Spielen mit hohem Budget und Online-Funktionen ist der Trend eindeutig, doch auch Singleplayer-Spiele sind davon betroffen.

Hier sind nur mal ein paar Beispiele, die vielen von euch vertraut sein dürften:

Es wird immer seltener, dass ein Titel auch an dem Tag rauskommt, für den er angekündigt wurde. Und versteht mich nicht falsch: Die Tatsache, dass ein Release verschoben wird, ist für mich nicht unbedingt etwas Schlechtes.

Wenn ein Spiel noch Zeit braucht, sollten sich Publisher und Entwickler einfach Zeit nehmen und einen Release verschieben, wenn es nötig ist.

Doch warum muss man überhaupt erst so ein knappes Datum setzen, das Entwickler häufig unter Zeitdruck setzt und dann nicht eingehalten werden kann? Und das in Zeiten, wo Crunch immer häufiger diskutiert und kritisiert wird?

Warum werden Release-Dates immer unpräziser und werden, zumindest gefühlt, immer häufiger falsch gesetzt? Und viel wichtiger: Warum muss der Kunde das überhaupt mitbekommen? Ein Grund dürfte wohl darin liegen, dass die Spiele immer gigantischer, komplexer und aufwendiger in der Entwicklung werden.

Darum ist es schwierig, daran etwas zu ändern: Über die genauen Gründe lässt sich von außen nur spekulieren. Ich glaube aber, dass es mit den millionenschweren Marketing- und Hype-Kampagnen in der Branche zusammenhängt. Mittlerweile werden oft Monate und Jahre im Voraus große Werbeaktionen gestartet.

Hinzu kommt, dass große Publisher ihre genauen Pläne oft in Investoren-Konferenzen offenlegen müssen. Dementsprechend sind sie fast schon gezwungen, eine Art Roadmap vorzuweisen. Schließlich handelt es sich bei den großen Publishern um milliardenschwere Unternehmen.

Das kann wiederum dazu führen, dass gute Ideen und Visionen für Spiele schon im Vorfeld zerstört werden. Der Hype wird aufgebaut, Fans freuen sich, fiebern auf den Release – und dann kommt er doch nicht.

So verlieren Spieler mehr und mehr das Interesse am Produkt, der Hype flacht ab und im schlimmsten Fall werden die hohen Erwartungen dann doch nicht erfüllt, wie bei Cyberpunk. Das ist nicht gut für die Fans, die enttäuscht werden, nicht gut für die Devs, die sich abrackern und nicht gut für Publisher und Studio, deren Ruf dadurch angekratzt wird

Ein großes Spiel der letzten Jahre hat aber vorgemacht, wie es laufen kann.

Macht es lieber wie Apex Legends

Wie lief es bei Apex? Ein positives Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist Apex Legends. Der Free2Play-Shooter erschien einfach, ohne große Vorankündigung. Ohne monate- oder sogar jahrelange Marketingkampagne.

Apex tauchte plötzlich auf und hatte binnen weniger Tage Millionen Spieler. Zwar handelt es sich um ein Free2Play-Spiel, aber selbst in dem Segment ist es heute schwierig, sich als Neueinsteiger durchzusetzen.

Ob das Spiel intern bereits einmal verschoben wurde? Wer weiß das schon? Außerhalb des Teams und des Publishers ist dazu nichts bekannt. Und genau das ist der Punkt: Es kann keinen Shitstorm geben, wenn niemand schon Jahre im Vorfeld von der Entwicklung des Spiels mitbekommt. Entwickler könnten wohl zumindest mit ein bisschen mehr Ruhe arbeiten.

Ich würde mir einfach wünschen, dass man sich mehr darauf konzentriert, Spiele in einem guten Zustand auf den Markt zu bringen und sich Zeit zu nehmen.

Bei der jahrelangen Entwicklung können immer wieder unvorhergesehene Ereignisse für Chaos sorgen. Das hat die Branche am Beispiel Covid sehr eindrücklich erleben dürfen.

Kündigt also das Spiel einfach an, wenn es fertig ist! Ich muss nicht zwei Jahre im Voraus wissen, ob Shooter X dann irgendwann 202X erscheint, oder vielleicht halt auch nicht. Wie erfrischend wäre es, wenn Spiele einfach kurz vor Release angekündigt werden würden?

Aber was haltet ihr von dem Thema? Stört euch das Release-Wirrwarr auch so wie mich? Oder juckt euch das eher weniger? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Es gibt übrigens auch Beispiele bei kleineren Spielen, die zeigen, wie es auch laufen kann: 2 „kleine“ Indie-Games auf Steam machen eine Sache viel besser als die großen AAA-Titel