Die Entwickler-Teams von DICE, Ripple Effect und Criterion haben zusammen mit EA den Release des Shooters Battlefield 2042 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) verschoben. Das neue Release-Datum ist jetzt am 19. November 2021. Für die Verschiebung macht man die erschwerten Arbeitsbedingungen durch die Corona-Krise verantwortlich. Es soll aber eine Open Beta kommen.

