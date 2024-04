Battlefield 2042 wird keine neuen Seasons mehr erhalten, der Fokus liegt jetzt auf der Zukunft der Reihe

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Die am 18. März 2024 gestartete Season 7 brachte Battlefield 2042 abermals eine neue Map sowie neue Waffen, darunter die AK5C (Sturmgewehr) und die SCZ-3 (Maschinenpistole). Ebenso war mit dem Predator SRAW ein neuer Raketenwerfer an Bord.

Aktuell steht Battlefield 2042 auf Steam bei durchschnittlich 15.525 Spielern in den vergangenen 30 Tagen. Das sind im Durchschnitt 7.000 Spieler mehr als noch im April 2023 (via SteamCharts ).

Wir wissen, dass diese Nachricht vielleicht enttäuschend ist. Als wir uns jedoch angesehen haben, was die Zukunft der Serie erfordert, wurde klar, dass es für uns an der Zeit ist, unsere Ressourcen und unseren Fokus zu verlagern, um uns voll und ganz dem zu widmen, was als Nächstes kommt.

In dem Post heißt es, es sei nun an der Zeit den Fokus von der Gegenwart zu der Zukunft zu wechseln. Das bedeute, ergänzt Byron, dass Season 7 die finale Season von Battlefield 2042 sein wird. Dennoch werde Shooter nach Season 7 weiterhin mit Updates versorgt und erhalte dementsprechend neue Modi, Events und Wartungsarbeiten.

Battlefield 2042 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und kam am 19. November 2021 auf den Markt. Doch bereits zum Release musste sich das Spiel einiges an Kritik von den Fans anhören und so wurde Battlefield 2042 auf Steam von den Spielern zerrissen.

