Battlefield 2042: Kämpft in der neuen Season gegen schief gelaufene Experimente – Schaut hier den Trailer

Was die neue Season verspricht: Die Entwickler sagen über die im Trailer gezeigte Map, dass ihr euch dort in eher Infanterie basierten Kämpfen auf kurzer Entfernung schlagen müsst.

Das eher Finstere an den neuen Gegnern ist ihre Gestaltung. Mit ihren mechanisch leuchtend gelben Augen und ihrem eher tierischen Blick sorgen sie schon für eine gewisse Anspannung, wenn man sie sieht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass gelbe Augen in vielen Spielen nicht gerade Gutes bedeuten.

Und die haben es in sich, wie euch der Trailer zeigt. Menschen, die in das Labor gebracht wurden, um Experimente an ihnen durchzuführen. Nachdem etwas schiefgelaufen ist, sind es jetzt tödliche und blutdurstige Gegner und, wie im Trailer sehr schön beschrieben, wurde das Labor zu einem Schlachthaus.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt euch neben einer neuen Map auch neue Gegner, die es wohl ziemlich in sich haben.

Wann kommt die neue Season? Die sechste Season von Battlefield 2042 erscheint am 10. Oktober 2023. Passend zum Oktober scheint es in dieser ein wenig gruselig zu werden, wie euch der Trailer mit einem kleinen Vorgeschmack für die Season zeigt.

Diesen Monat erwartet euch die neue Season 6 von Battelfield 2042. Der Trailer zeigt euch, warum diese perfekt in den spooky Monat passt. Schaut ihn euch hier auf MeinMMO an.

