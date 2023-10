Ausgerechnet Battlefield 2042 ist auf Steam gerade der größte Konkurrent der CoD MW3 Beta – Stellt neuen Rekord auf

Battlefield 2042 hingegen arbeitet weiterhin am Comeback und möchte mit Season 6 zeigen, wie sich der Shooter in den vergangenen 2 Jahren entwickelt hat. Ob Battlefield 2042 das Comeback wirklich geschafft hat und mittlerweile spielbar ist, erfahrt ihr ebenfalls auf MeinMMO:

Umso wichtiger ist die aktuelle Entwicklung der beiden Genre-Riesen: Call of Duty steht kurz vor dem Release des neusten Ablegers, Modern Warfare 3, und öffnete am vergangenen Wochenende für alle Plattformen die Tore zur Open Beta von MW3 .

Was hat das mit CoD MW3 zu tun? Battlefield und Call of Duty gelten seit Jahren als erbitterte Rivalen in der Shooter-Szene. Für viele Fans war es normal, dass man sich für eines der beiden Spiele entscheiden musste. Man war entweder CoD- oder Battlefield-Spieler.

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Am vergangenen Wochenende gelang dem einst gefeierten Franchise dann so etwas wie ein kleiner Befreiungsschlag: Battlefield 2042 hatte seit Freitagnachmittag durchschnittlich über 10.000 aktive Spieler auf Steam und erreichte einen Höchstwert von starken 101.362.

Auch in den Monaten zuvor sahen die Zahlen von Battlefield 2042 ähnlich aus: In den Sommermonaten konnte der Shooter nicht mehr als 9.000 Spieler im Durchschnitt sammeln.

