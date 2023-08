CoD Modern Warfare 3: Beta-Termine sind bekannt – Alle Infos zur Open Beta und Inhalten

Secrets of the Obscure, die vierte Erweiterung des preisgekrönten MMORPG startet heute und begeistert mit einem wunderschönen Launch Trailer.

Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis ihr das neue Call of Duty Modern Warfare 3 selbst zocken könnt. Gibt es neue Informationen, dann aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Die Vault Edition bietet euch ein zusätzliches Operator Pack sowie den Battle Pass für die 1. Season mit 30 Stufensprüngen. PS-Spieler erhalten dabei noch 5 Stufen zusätzlich. Außerdem gibt es noch 2 Weapon Vaults dazu. Wo ihr das Spiel in den verschiedenen Editionen vorbestellen könnt, seht ihr in unserer Vorbesteller-Übersicht für Modern Warfare 3.

Was bietet die CoD: MW3 Beta? Es soll eine Vielzahl von Karten geben. Dabei sind auch Karten aus dem originalen MW2 in der Beta enthalten. Auch eine Auswahl aus verschiedenen Loadouts und Modi, die ihr an den beiden Terminen zocken und testen könnt.

Call of Duty Modern Warfare 3 World Premiere First Level Trailer – Opening Night Live 2023

Auf den vielen Social-Media-Plattformen gab Call of Duty endlich Infos zu den Beta- und Release-Terminen zu CoD: Modern Warfare 3 bekannt. Alles zur Beta, Vorbestellungen und wann ihr was zocken könnt, findet ihr hier.

Insert

You are going to send email to