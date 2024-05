Blizzard bringt die zweite neue Klasse für Diablo innerhalb eines Jahres, doch es ist schon wieder für das falsche Diablo

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

In Diablo 4 startet übrigens am kommenden 14. Mai 2024 die neue, vierte Season. Wie gewohnt soll es um etwa 19.00 Uhr losgehen. Wie in den vorangegangenen Seasons wird es auch wieder ein Season-Thema geben: die Eisenwölfe. Natürlich hat das Update zu Season 4 aber noch weitere Änderungen im Gepäck. Auf MeinMMO seht ihr eine Übersicht mit allen wichtigen Infos: Diablo 4 Season 4 Loot Reborn: Start, Features und Patch Note

Was wird das für eine Klasse? Am 23. Mai 2024 wird Diablo Immortal die neue, achte Klasse erhalten, die den Namen „Tempest“ trägt. Das ist ein agiler Kämpfer, der mit zwei Klingenwaffen ausgestattet ist und sich laut Blizzard „mit Wind und Wellen“ auf seine Feinde stürzt.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to