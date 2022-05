Diablo Immortal: YouTuber verrät, wie „krass Pay2Win“ das neue Spiel von Blizzard ist

Bleibt das Spiel so Pay2Win? Das ist derzeit ungewiss. Blizzard hat noch keine offiziellen Informationen zum Shop in der Release-Version geteilt. Gut möglich, dass die aktuelle Diskussion oder das Echo zum Release eine Änderung bewirkt.

Wie stark ist der Unterschied? Gregg2G zeigt in seinem Video den Spieler Fishkeen, der als Free2Spieler in der Beta eine Ausrüstung auf Stufe 17 und einen Legendary Gem vorweisen konnte. Dieser kommt auf folgende Stats:

Ihr könnt euch dabei unendlich viele Legendary Crests kaufen und die Elder Rifts abschließen. So kommt ihr schneller an Legendary Gems als Free2Play-Spieler es sich erträumen könnten.

Das Höchstmögliche ist also ein Legendary Gem mit 5 Sternen und Rang 10. Dafür müsst ihr jedoch etliche dutzend Legendary Gems in Gem Power umwandeln.

An welchen Stellen ist Diablo Immortal Pay2Win? Das neue Spiel von Blizzard setzt im Endgame auf Legendary Gems, mit denen man Items ausstatten kann. Insgesamt könnt ihr 6 Legendary Gems in eure Rüstung einsetzen, die eure Stats erheblich verbessern:

