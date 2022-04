Diablo Immortal verrät Release-Datum und kündigt PC-Version an: „Wird das größte Diablo bisher“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Idee hinter der PC-Version ist, dass Spieler am Computer mit ihrer Session in Diablo Immortal beginnen können und später dann im Bett oder draußen auf die Mobile-Version umsteigen.

Was hat es mit der PC-Version auf sich? Neben der Mobile-Version wird es auch eine eigene PC-Version geben. Diese wird Cross-Play und Cross-Safe bieten, sodass PC und Mobile-Gamer zusammenspielen können. Sie erscheint zusammen mit der Smartphone-Version am 2. Juni – allerdings vorerst nur als offene Beta.

Wann erscheint Diablo Immortal? Diablo Immortal wird am 2. Juni 2022 im Westen erscheinen und etwas später im Monat für asiatische Regionen. Dann könnt ihr euch in die Ereignisse, die zwischen Diablo 2 und Diablo 3 stattfinden, hineinwerfen.

In einem Livestream haben die Entwickler das Release-Datum und eine wichtige Neuerung für Diablo Immortal bekannt gegeben. So erscheint das Spiel, das bisher nur als Mobile-Game geplant war, mit einer eigenen PC-Version.

