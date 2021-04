Das PvP in Diablo Immortal ist wichtig, wenn ihr Raiden wollt

PvP spielt im Mobile Game Diablo Immortal eine wichtige Rolle, da es Teil des Endgames ist und euch Zugang zu einem großen Raid ermöglicht. Die Entwickler haben diesen Aspekt des Spiels jetzt genauer vorgestellt.

Was ist der Fokus im PvP? Es geht im Endgame von Diablo Immortal darum, im Kreislauf des Konflikts die Krone der Ewigkeit zu erringen. Diese bietet euch dann einige Vorteile, wie die Teilnahme an Raids und den Zugriff auf die Schatzkammer der Unsterblichen. Bis zu diesem Ziel ist es aber ein weiter weg im PvP.

Diablo Immortals Lead Game Designer Wyatt Cheng stellt euch das PvP des Hack’n’Slays im Video vor:

PvP und Endgame gehen in Diablo Immortal Hand in Hand

So qualifiziert ihr euch für das Endgame: Um überhaupt am Kreislauf des Konflikts teilnehmen zu können, müsst ihr euch dafür erst qualifizieren. Das passiert über Schlachtfelder. Auf diesen Schlachtfeldern kämpft ihr in 8-gegen-8-Gefechten. Ihr meldet euch beim Hauptmann des Schlachtfelds in Westmark an, den ihr beim Aussichtspunkt der Unsterblichen findet.

Nun müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Angreifer oder Verteidiger sein wollt oder ob euch das Spiel zufällig einem Team zuteilen darf. Das bringt euch wertvollere Belohnungen ein. Als Angreifer müsst ihr Leidenschaftliche Götzen eskortieren, um das Uralte Herz zu zerstören. Die Verteidiger müssen das verhindern und die Götzen sowie die Angreifer vernichten.

So kämpft ihr um die Krone der Ewigkeit: Habt ihr euch durch die Schlachtfelder einen Platz im Kreislauf des Konflikts erkämpft, dann tretet ihr zunächst der Fraktion der Abenteurer bei. Nun erwarten euch tägliche Quests, die ihr erfüllen müsst. Habt ihr genug dieser Aufgaben gemeistert, dann dürft ihr in die Fraktion der Schatten wechseln und euch dann am Kampf um die Krone beteiligen.

Als Schatten müsst ihr das Ritual der Verbannung einleiten. Wer dies aber darf, wird unter den Schatten entschieden. Ihr vereint euch dazu in Gruppen zu einem sogenannten Dunklen Haus. Nun gilt es, Verträge zu erfüllen, die euer Ansehen und den Rang erhöhen:

Schatzkammer plündern – Ihr müsst versuchen, in die Schatzkammer der Unsterblichen einzudringen und dort etwas stehlen

– Ihr müsst versuchen, in die Schatzkammer der Unsterblichen einzudringen und dort etwas stehlen Pfad des Blutes – Ihr beweist euren Wert in Solokämpfen gegen besonders fiese Dämonen

Die PvP-Kämpfe in Diablo Immortal hängen mit dem Endgame zusammen.

Sobald ihr euch bewiesen habt, nehmt ihr an einer Versammlung teil. Diese Versammlungen finden immer Mittwoch und Samstag von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr statt. Hier wird nun anhand von Akebas Herausforderung entschieden, welches Dunkle Haus am Kampf um die Krone der Ewigkeit teilnehmen darf. Es gilt, drei mächtige, uralte Krieger zu besiegen.

Nun findet das Ritual der Verbannung statt. Hier kämpft ihr im PvP gegen die Fraktion der Unsterblichen. Sind die Schatten siegreich, dann nehmen sie den Platz der Unsterblichen ein und der Anführer sitzt auf dem Thron und bekommt die Krone der Ewigkeit.

Wie genau dieser PvP-Kampf abläuft, das wollen die Entwickler von Diablo Immortal zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

Was passiert nach dem Kampf? Die neuen Unsterblichen können nun besondere Aufgaben erledigen, um die Ressource Essentia zu kommen. Mit dieser “erkaufen” sie sich den Zugang zu Kions Prüfung, einem Raid für 48 Spieler, der besonders wertvolle Belohnungen und einen wichtigen Buff verspricht. Außerdem muss die Schatzkammer der Unsterblichen vor Überfallen bewahrt werden.

Der Kreislauf des Konflikts beginnt dann von vorne, wenn ein Dunkles Haus der Schatten ein neues Ritual der Verbannung starten kann.

Was haltet ihr vom PvP in Diablo Immortal? Gefällt es euch oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht?

Es gibt noch weitere interessante Action-Rollenspiele, die ihr euch ansehen könnt. Wir stellen euch 10 neue Hack and Slays vor, die ihr 2021 spielen könnt, während ihr auf Diablo 4 wartet.