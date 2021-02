5 Dinge, die zu Diablo Immortal auf der Blizzcon verraten wurden

Auch, wenn Diablo Immortal kein Teil der BlizzConline-Eröffnungszeremonie war, sprach das Entwicklerteam in einem eigenen Panel über das Mobilegame. Einige interessante Dinge wurden verraten.

Lead-Designer Wyatt Cheng hat ein wenig über Diablo Immortal gesprochen und dabei vor allem erklärt, was uns überhaupt für ein Spiel erwartet.

1. Diablo Immortal wird ein Mobile-MMO

Blizzard betonte noch einmal, dass Diablo Immortal als MMO geplant ist. Das heißt, das Aufeinandertreffen mit anderen Spielern und die Interaktion mit diesen steht im Vordergrund. Ihr trefft in den Zonen auf Dutzende von Mitspielern. Es ist möglich, Gruppen für Dungeon-Runs zu bilden oder gemeinsam mit Fremden an öffentlichen Events teilzunehmen. Wie groß diese ausfallen und ob sie schon zum Release in Diablo Immortal enthalten sein werden, ist aber noch nicht klar.

Ihr kommuniziert per Voice Chat mit den anderen Helden und dürft sogar Nachrichten aufzeichnen und euren Freunden hinterlassen. Ebenso soll es möglich sein, eine Gilde zu gründen.

Das Mobilegame kommt als Free2Play-Spiel heraus. Es gibt zwar Mikrotransaktionen, Beute oder neue Klassen kaufen dürft ihr aber nicht. Es ist aber möglich, Items zu kaufen, die euch Zeitersparnisse beim Finden von legendären Edelsteinen bieten. Diese Gems braucht ihr, um eure Waffen und Rüstungen aufzuwerten.

2. Wie sieht es mit dem Release aus?

Das Team erklärte, bisher noch keinen Releasetermin nennen zu können. Nach der letzten technischen Alpha soll noch eine weitere folgen. Diese hat momentan noch keinen Termin. Jedoch sehen die Pläne so aus, dass die Teilnehmer an der Alpha bis Level 60 aufsteigen können und dadurch auch Endgame-Content testen sollen.

Blizzard plant sogar noch weitere Alphas, die neue Zonen und den Necromancer sowie den Crusader als Klasse spielbar machen. Es sind also noch einige Tests geplant, bevor Blizzard über einen Release des Mobilegames sprechen kann.

3. Ein Mobilegame mit kurzen Spielsessions

An wen richtet sich das Spiel? Diablo Immortal will zwar eine echte Diablo-Spielerfahrung bieten, die aber auf das Mobile-Spielerlebnis zugeschnitten ist. Lead Designer Wyatt Cheng erklärt, dass die Aktivitäten im Spiel so entwickelt wurden, dass ihr sie in kurzen Spielsessions von ein bis fünf Minuten erledigen könnt.

Dadurch ist es Gelegenheitsspielern möglich, einfach mal für ein paar Minuten das Smartphone zur Hand zu nehmen und eine Quest zu erledigen. Wer länger spielen möchte, der absolviert einfach mehrere Missionen am Stück.

4. Was hat Diablo Immortal im PvP zu bieten?

Wyatt Cheng erklärt, dass Blizzard große Pläne bezüglich des PvPs habe, darüber aber noch nicht viel sprechen könne. Es soll aber für jede Zone der Spielwelt eigene PvP-Events geben.

So taucht in einer Zone eine wertvolle Kiste auf, um die sich die Spieler prügeln. Derjenige, der als letzter übrig ist, bekommt den Inhalt. Das ist aber nur ein Beispiel, andere Events können deutlich komplexer ausfallen.

5. Neue Features für ein Diablo-Spiel

Diablo Immortal soll sich wie Diablo spielen, die Spielerfahrung aber um neue Elemente erweitern. Dazu gehören Dinge wie:

Monster nutzen besondere Kräfte, wie den Boden einzufrieren, wodurch Helden dort ausrutschen können.

Solche Elemente lassen sich auch kombinieren. Beispielsweise mit zusätzlichem Wind. Ein Spieler rutscht auf dem Boden aus und muss dann versuchen, gegen den Wind anzukämpfen, aufzustehen und den Feind zu erreichen.

Wetter spielt eine wichtige Rolle und soll sich aufs Gameplay auswirken. Lauft ihr gegen Wind, so seid ihr langsamer.

Diablo Immortal gehört zur MeinMMO-Liste der 5 aussichtsreichsten Mobile-MMORPGs für 2021.